Benevento-Livorno/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live (amichevole)

Diretta Beneveno-Livorno: qui il centrocampista giallorosso Nicolas Viola, 27 anni (LAPRESSE)

DIRETTA BENEVENTO-LIVORNO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Benevento-Livorno è una delle amichevoli in programma nella giornata di venerdì 21 luglio 2017: il match si gioca a Setola, in provincia di Modena, a partire dalle ore 17:00. Nel modenese il Benevento, una delle tre formazioni neopromosse in Serie A, ha svolto la prima fase della sua preparazione che si conclude proprio oggi, con l’amichevole contro il Livorno.

La formazione amaranto ha cambiato allenatore rispetto alla scorsa stagione: l’ex difensore Andrea Sottil ha sostituito Claudio Foscarini, cui non è bastata una buona stagione (terzo posto nel girone A ed eliminazione ai quarti di finale, per mano della Reggiana) per ottenere la riconferma. Sottile si sulla panchina dei labronici dopo due stagioni molto soddisfacenti alla guida del Siracusa, condotto dalla Serie D agli ultimi playoff di Lega Pro in cui gli aretusei sono stati estromessi dalla Casertana al primo turno. I

l Benevento invece si sta preparando per la prima annata in Serie A della sua storia: contrariamente al Livorno la società campana ha confermato il mister del campionato scorso, Marco Baroni, e in questi giorni sta cercando di allestire una rosa che possa competere per la salvezza nella stagione appena cominciata. Come detto i giallorossi chiudono con l’amichevole odierna la prima fase della loro preparazione: ne seguirà una seconda dal 22 al 30 luglio a Brunico, comune in provincia di Bolzano che quest’estate ha già ospitato l’Inter.

Contro il Livorno, Baroni dovrebbe proporre un 4-4-2 con lo sloveno Belec tra i pali, il ghanese Gyamfi terzino a destra, Camporese e Lucioni a protezione dell’area di rigore e l’ex Perugia Di Chiara sulla fascia sinistra. A centrocampo potrebbe debuttare Cataldi, ufficializzato in settimana, al fianco di Nicolas Viola: vedremo se Baroni opterà per questa soluzione con doppio playmaker, o se preferirà schierarne solo uno con al fianco Del Pinto; gli esterni titolari dovrebbero essere Marco D’Alessandro, fresco d’acquisto dall’Atalanta, e Ciciretti mentre l’attacco sarà probabilmente affidato alla coppia Ceravolo-Coda.

Il Livorno di Andrea Sottil dovrebbe rispondere con il 4-3-3: in porta Romboli, davanti a lui i difensori centrali Borghese e Vittorini e a completare la retroguardia i terzini Morelli (destra) e Franco (sinistra). Trio di centrocampo formato da Marchi, Giandonato e Valiamo, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere all’opera gli esterni Maritato e Murilo e Vantaggiato in posizione di centravanti. L’amichevole precampionato tra Benevento e Livorno non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

