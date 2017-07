Bernardeschi alla Juventus / Calciomercato: distanza minima, si discute sulle modalità di pagamento

Federico Bernardeschi, Fiorentina - LaPresse

La Juventus è sempre più vicina all’attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana Under-21, Federico Bernardeschi. Il giovane bomber è ormai da tempo entrato nell’ottica di vestire la casacca bianconera e ovviamente non vede l’ora che l’operazione fra le due società si concluda. Ieri il giocatore di Massa ha ottenuto il permesso di non presentarsi al ritiro di Moena per via di un problema gastrointestinale, ma è facile intravedere dietro tale situazione la volontà dello stesso di lasciare al più presto il club gigliato. Sono ore frenetiche sul'asse Torino-Firenze, con la fumata bianca che potrebbe arrivare da un momento all’altro. La Juventus è ferma sulla sua posizione, 40 milioni di euro per il cartellino del ragazzo, ma la Fiorentina punta ad ottenerne almeno 5/10 in più, bonus compresi. La forte volontà del giovane esterno d’attacco gioca comunque in favore dei campioni d’Italia in carica che non intendono svenarsi, e pagare Bernardeschi più di Douglas Costa.

BERNARDESCHI ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO: TUTTE LE NOTIZIE SULLE TRATTATIVA, OGGI 21 LUGLIO

SI DISCUTE SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO

Un altro piccolo scoglio da superare, le modalità di pagamento. La Fiorentina, ovviamente, spera che la Vecchia Signora paghi tutto subito, cash, mentre i campioni d’Italia in carica vorrebbero dilazionare i 40 milioni di euro, meglio se in tre tranche differenti, come da prassi per questi importi. Insomma, l’operazione è incanalata sui giusti binari ma affinché arrivi la fatidica fumata bianca sarà necessario un piccolo sforzo da parte di tutti. Magari la Juventus potrebbe alzare la proposta, arrivando a toccare la soglia dei 45 milioni, ma la Viola dovrà concedere alla compagine torinese un pagamento diviso in tre annualità. A quel punto, con il giocatore già in ottica bianconera, si dovrebbe concludere questa operazione che va avanti ormai da un paio di mesi, da quando cioè il campionato di calcio 2016-2017 è andato in archivio.

