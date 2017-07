Leonardo Bonucci, difensore Milan - Instagram

E’ terminata la piccola querele che era nata in questi giorni in casa Milan, quella riguardante il numero di maglia di Leonardo Bonucci. Il centrale di difesa rossonero ha sempre indossato la 19, ma fra le fila del club meneghino tale numero lo aveva “prenotato” un altro neo-arrivato, il giovane centrocampista Kessie, prelevato le scorse settimane dall’Atalanta. All’inizio pare che il talentuoso ivoriano abbia fatto un po’ di resistenza per via del fatto che il 19 era un numero importante per lui, ricordandogli il padre e la sua data di nascita. Il 20enne mediano ha però deciso di cedere la casacca al nuovo arrivato, forse anche per una questione di anzianità e di rispetto, viste l’enorme bagaglio di esperienza di differenza fra i due. Mistero risolto, quindi, con Bonucci che avrà il suo numero preferito e con Kessie che invece dovrà "accontentarsi" del 14, come del resto si era già intravisto nelle riprese negli spogliatoi, in occasione della recente amichevole col Borussia Dortmund.

BONUCCI MAGLIA NUMERO 19, KESSIE LA CEDE AL CAPITANO (MILAN NEWS)

LE PAROLE DI BONUCCI SULLA 19

Sulla questione è intervenuto anche lo stesso Leonardo Bonucci, che parlando ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ha cercato di minimizzare la cosa dicendo: «È stato creata un qualcosa che va oltre quello che è la realtà. Io sono entrato in punta di piedi nello spogliatoio e ieri con Franck ci siamo accordati. Lo ringrazio perché è un ragazzo sensibile e intelligente. Mi ha lasciato il 19 che per me è un numero importante». Bonucci ha poi aggiunto e chiosato: «Ora andiamo insieme verso un unico obiettivo, arrivare a quell’impossibile che tutti vogliono. Continuare la mia strada con questo numero, un numero sul quale ho fatto affidamento nei momenti difficili della mia carriera e della mia vita personale, per me è importante». Che Bonucci dovesse indossare la 19 era una cosa intuibile già da giorni anche perché lo stesso gode del marchio “LB19”, che ovviamente non sarebbe stato più utilizzabile con un numero differente.

© Riproduzione Riservata.