Claudia Cretti, ciclista bergamasca - Instagram

CLAUDIA CRETTI LA CICLISTA VERSO IL RISVEGLIO DAL COMA: RIDOTTI I FARMACI SEDATIVI – Buone notizie per la giovane ciclista Claudia Cretti. L’atleta del team Valcar-Pbm, sta lentamente risvegliandosi. I medici hanno infatti deciso di iniziare la fase di riduzione dei farmaci sedativi, che porterà appunto al pieno risveglio della stessa Claudia. La ragazza è ormai fuori pericolo di vita ma è logico pensare che ora l’aspetterà una lunga riabilitazione prima di tornare alla normalità. La cosa certa è che la Cretti ha iniziato a dare dei piccoli ed incoraggianti segnali di vita, come l’apertura degli occhi, e alcuni sbadigli, tutti segnali che hanno fatto ovviamente gioire i famigliari della stessa giovane atleta. «È iniziato il risveglio, Claudia ha aperto gli occhi – del parole di papà Beppe e mamma Laura su Facebook - oggi i medici hanno deciso di provare a togliere la sedazione a Claudia... e noi ci siamo ritrovati quasi tutto il giorno in ospedale ad ammirarla e coccolarla nei suoi primi passi verso il risveglio. Vi sono stati dei piccoli passetti anche oggi, che a noi hanno riempito il cuore di gioia».

La Cretti era stata protagonista di una terribile caduta lo scorso 6 luglio al Giro Rosa, il giro d’Italia per le donne, andando a sbattere contro il guard rail ad una velocità folle. Da quel giorno è rimasta ricoverata all’ospedale Rummo di Benevento, in coma farmacologico, ed oggi finalmente il risveglio. «C'è molta prudenza e i medici sono molto cauti – ha aggiunto ancora il padre – ma per noi è un momento di grande gioia». In queste ore è atteso un bollettino medico ufficiale in cui sarà più chiaro il quadro clinico della 21enne bergamasca, che ricordiamo, è stata sottoposta a due interventi chirurgici di decompressione. La Cretti, oltre ai piccoli segnali di cui sopra, avrebbe iniziato anche a muovere gambe e braccia, rispondendo bene ai primi esame: c’è molta fiducia anche se non si può dire se la stessa recupererà al 100%.

© Riproduzione Riservata.