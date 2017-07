Calciomercato Milan/ News, De Notaris: Belotti-Kalinic, la soluzione. Montolivo? A Bologna… (esclusiva)

Calciomercato Milan (LAPRESSE)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: L’OPINIONE DI ERNESTO DE NOTARIS (ESCLUSIVA) - Milan a caccia della ciliegia sulla torta: per il momento la squadra rossonera è la regina indiscussa del calciomercato estivo 2017, sul fronte italiano e forse anche europeo. Con Morata ufficialmente al Chelsea avanzano le candidature di Andrea Belotti e Nikola Kalinic: il primo è blindato al Toro dal suo presidente, il croato invece ha già chiarito di preferire i rossoneri alla Fiorentina. Per parlare del calciomercato del Milan ilsussidiario.net ha intervistato in esclusiva l’agente Ernesto De Notaris.

Pensa che Belotti arriverà al Milan? Ce lo si può aspettare perché il Milan ha fatto ampiamente capire di avere ancora un colpo in canna, nonostante un calciomercato già straordinario. Però Cairo è stato chiaro: non vuole vendere Belotti a meno che qualcuno paghi la clausola di rescissione pari a 100 milioni di euro. Non penso che il Milan si spingerà a tanto.

Kalinic è la principale alternativa: arriverà lui? A questo punto credo proprio che sarà il croato il nuovo centravanti del Milan.

Altre voci di calciomercato hanno accostato al Milan Cuadrado: affare possibile? Non credo, dopo che già Bonucci ha lasciato la Juventus per il Milan non penso che i bianconeri vorranno rinforzare ulteriormente una rivale. Se Cuadrado partirà sarà per una formazione straniera.

Sulla Milano-Torino è transitato anche il nome di Manuel Locatelli… Ma non penso che il Milan lo venderà alla Juventus. Piuttosto i rossoneri potrebbero cedere il ragazzo in prestito e magari al Toro, più che alla Juventus.

Montolivo verso l’addio? Penso che Montolivo abbia già dato il meglio nella sua carriera. Dovrebbe quindi lasciare il Milan. Magari il Bologna potrebbe essere la sua prossima squadra. Donadoni lo accoglierebbe a braccia aperte.

(Franco Vittadini)

