Calciomercato Tutte Le Trattative / Live: la Lazio punta su Bacca, Palacio nel mirino del Bologna

Carlos Bacca, attaccante Milan - LaPresse

Tante novità per quanto riguarda il calciomercato delle squadre di Serie A. Partiamo dalla Lazio, club che l’anno scorso ha fatto molto bene, chiudendo la stagione con un ottimo quinto posto che significa Europa League senza passare prima dai preliminari. Obiettivo dei capitolini, rafforzarsi ulteriormente per provare l’assalto alla Champions League, tenendo conto che l’anno prossimo le prime quattro si qualificheranno alla coppa dalle grandi orecchie. Il nome caldo di queste ore dalle parti di Formello sembrerebbe essere quello di Carlos Bacca, centravanti della nazionale colombiana di proprietà del Milan. L’ex Siviglia dovrebbe svestire a breve la casacca dei rossoneri, visto che dalle parti di Milanello sono dati in arrivo Kalinic e Belotti, ma l’operazione non è delle più semplici. In via Aldo Rossi chiedono infatti almeno una ventina di milioni di euro per il sudamericano, ed inoltre lo stesso percepisce un ingaggio da ben 3,5 milioni netti annui, troppo alto per gli standard Lazio.

IL BOLOGNA SU PALACIO

Da un bomber all’altro, da Bacca a Palacio. Il centravanti argentino si trova attualmente senza sistemazione dopo essersi svincolato dall’Inter lo scorso 30 giugno con il contratto in scadenza. L’esperto calciatore dovrebbe comunque rimanere in Serie A e sono moltissime le società interessate al Trenza. Come riferito dai colleghi di Sky Sport, l’ultima in ordine di tempo sembrerebbe essere il Bologna di Roberto Donadoni, che cerca appunto un attaccante di esperienza da inserire nel proprio reparto avanzato. Oltre ai Felsinei, l’ex Genoa e Boca Juniors piace molto anche ad Atalanta, Fiorentina e Genoa, e con grande probabilità sarà lo stesso Palacio ad accogliere la proposta più alettante, non soltanto da punto di vista economico, quanto e soprattutto progettuale. Palacio, 35 anni compiuti lo scorso febbraio, ha lasciato l’Inter dopo cinque stagioni, durante le quali ha disputato 140 partite, segnando 39 gol.

