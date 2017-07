Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla sempre sulle spalle di Froome: Aru lontano (19^ tappa)

Chris Froome, leader della classifica generale (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (20^ TAPPA EMBRUN SALON DE PROVENCE) – Dopo le temibili e entusiasmanti montagne il Tour de France 2017 si appresta oggi ad affrontare la lunghissima 20^ tappa da Embrun a Salon de Provence: quali saranno le novità nelle classifiche della grande Boucle quando ormai si fa davvero vicino il traguardo finale degli Champs Elysèes? Visto il tracciato, il più lungo di questa edizione del giro giallo, adatto alle ruote veloci non si attendono particolari sorprese anche se va detto che specialmente nella graduatoria generale i distacchi si mantengono davvero minimo dopo l’incredibile arrivo in salita all’Izoard di ieri. Precisiamo però che anche oggi al via di Embrun sarà Chris Froome a indossare una maglia gialla che pare cucita addosso: il ciclista del Team Sky appare davvero imbattibile in questi ultimi giorni del Tour de France 2017 benchè comunque non manchi la concorrenza. Dietro il britannico rimane infatti ad appena 23 secondo di distacco il francese Roamin Bardet che invece conserva un vantaggio minimo e fissato sui 6 secondo rispetto al colombiano Rigoberto Uran.

Dietro al podio immaginario per la graduatoria generale i distacchi si fanno più ampi: alla quinta piazza troviamo un eccezionale Mikel Landa, esploso in queste ultime frazioni e che conserva un gap dalla maglia gialla di 1’36”: quinto il nostro Fabio Aru, scivolato in queste ultime frazioni fino a registra un ritardo di 1’55” di Froome. Completano la top ten invece Daniel Martin, Simon Yates, Louis Meintjes, Warren Barguil e Albero Contador.

Dando un occhio alla graduatoria riservata agli scalatori possiamo già annunciare che, salvo imprevisti, sarà Warren Barguil ad arrivare a Parigi con l’iconica maglia a pois: il francese avendo vino anche il Gpm dell’Izoard è sempre più leader e ha messo a bilancio 169 punti. Dato che per oggi le montagne saranno di minimo interesse per la graduatoria, il verdetto è già stato emesso: ricordiamo poi che il secondo in graduatoria è Roglic con 80 punti mentre De Gendt è terzo a quota 63. Per quanto riguarda la classifica a punti rimane sempre irraggiungibile e il leader vestito della maglia verde Micheal Matthews. L’australiano della Sunweb infatti ha chiuso la frazione di ieri con a bilancio 364 punti e conserva così un vantaggio di ben 160 punti dal primo Aversario ovvero Adrè Greipel. Nella graduatoria è invece salito alla terza piazza il nostro Sonny Colbrelli, ora a quota 163 punti dopo la frazione di ieri che ha così preso il posto di Krisoff, quarto ora a quota 158 punti. Non dimentichiamo poi la graduatoria riservata ai giovani Under 25 del corridori del Tour de France 2017: qui il leader rimane senza particolare preoccupazioni Simon Yates, con un crono generale di 78h 13' 05''. Il secondo in graduatoria rimane ancora una volta Louis Meintjes +2’06”, mentre al terzo gradino del podio troviamo Emanuel Buchmann a 26 minuti e 15secondi di ritardo dall’inglese della Orica Scott.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a +00’23”

3. Rigoberto Uran (Col, Cannondale) a +00’29”

4. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a +1’36”

5. Fabio Aru (ita, Astana) a +1’55”

6. Daniel Martin (Irl, Quick Step) a +2’56”

7. Simon Yates (Gbr, Orica Scott) a +4’49”

8. Louis Meintjes (Rsa, UAE Team Emirates) a 6'52"

9. Warren Barguil (Fra, Sunweb) a +8’22”

10. Alberto Contador (Spa, Trek Segafredo) a +8’34”

