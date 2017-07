Diamond League 2017 Monaco: info streaming video e diretta tv, orari, programma e protagonisti (21 luglio)

Alessia Trost protagonista alla Diamond League di Monaco (Foto LaPresse)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE MONACO 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E PROGRAMMA (21 LUGLIO) - La Diamond League 2017 torna venerdì 21 luglio con la sua undicesima tappa, che segue quella di Rabat: l’appuntamento è allo Stade Louis II di Montecarlo, nel Principato di Monaco. E’ una grande occasione, perchè in pista torna Usain Bolt: per lui questa sarà l’ultima gara prima dei Mondiali, e del ritiro già annunciato.

A prescindere dal giamaicano però il piatto è ricco: il programma prevede la partenza alle ore 19:25 con la staffetta 4x100 donne, cui parteciperà anche l’Italia. Questa non è una prova del diamante, ma solo tre delle gare che vedremo a Monaco non lo sono: anche i 400 ostacoli femminili (ore 20:03) e gli 800 maschili (ore 20:55). Tutte le altre sono prove del diamante, a cominciare dal salto in alto femminile che, in programma alle 20:20, vedrà anche la presenza di Alessia Trost nella lista di partenza.

I 100 metri di Usain Bolt saranno la penultima gara del giorno, alle ore 21:35; subito dopo scatteranno i 3000 siepi maschili nella quale avremo al via ben cinque kenyoti. Tante le prove cui assisteremo: alle ore 19:40 la 4x100 maschile (Italia presente insieme a Canada, Cina, Francia, Stati Uniti A e Stati Uniti B), alle ore 19:55 il giavellotto maschile, i 400 ostacoli femminili e i 1500 metri maschili. Dalle ore 20:25 cominceranno le gare più attese: quella dei 400 uomini e degli 800 donne con la presenza in pista della sudafricana Caster Semenya, ma anche e soprattutto i 200 metri femminili con la sfida tra Kyra Jefferson e Dina Asher-Smith.

Dalle ore 20:45 partirà anche la gara del salto triplo femminile con la colombiana Caterine Ibarguen e la kazaka Olga Rypakova grandi favorite; negli 800 maschili (ore 20:55) occhio al bosniaco Amel Tuka che è quello con il personale più basso (lo segue il francese Pierre-Ambroise Bosse), poi ecco i 100 ostacoli donne con Kendra Harrison a caccia dell’ennesima vittoria (dovrà fare i conti con l’australiana Sally Pearson), poi i 3000 femminili nei quali Hellen Obiri è la capofila delle tante kenyote in pista.

L’Italia dunque non sarà tra le grandi protagoniste di Monaco, almeno dal punto di vista numerico: presenti all'undicesima tappa della Diamond League sono soltanto Alessia Trost e le due staffette della 4x100: dovremo fare particolare attenzione alle loro prove ma, al netto di questo e di Usain Bolt, la serata del Louis II sarà tutta da seguire perchè potrà regalare grandi emozioni.

La diretta tv della Diamond League 2017 sarà affidata a Fox Sports (canale 204 del bouquet satellitare) che si collegherà con lo Stade Louis II alle ore 20; per tutti gli abbonati sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

