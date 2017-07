Diretta/ Italia-Germania: info streaming video e tv, quote, orario, risultato live (Europei donne 2017)

Europei femminili 2017: diretta Italia-Germania (LAPRESSE)

DIRETTA ITALIA-GERMANIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (EUROPEI 2017) - Italia-Germania di calcio femminile sarà diretta dall’arbitro ucraino Kateryna Monzul: ad assisterla i guardalinee Maryna Striletska ed Oleksandra Ardasheva e il quarto uomo finlandese Lina Lehtovaara. La partita è valida per gli Europei femminili 2017 in Olanda e si gioca venerdì 21 luglio allo Stadio Willem II di Tilburg: calcio d’inizio alle ore 20:45.

Le nazionali femminili di Italia e Germania sono inserite nel gruppo B che dopo la prima giornata vede le Russia in testa da sola, in virtù del successo per 2-1 proprio ai danni delle azzurre allenate da Antonio Cabrini. Le tedesche invece hanno impattato sullo 0-0 con la Svezia, e navigano quindi in seconda posizione con 1 punto. La situazione è ancora aperta considerando che, al termine di questa prima fase, accederanno ai quarti di finale le prime due classificate di ciascun gruppo che andranno poi ad incrociarsi nel turno successivo.

Sempre venerdì 21 luglio ma dalle ore 18:00 si disputa anche l’altra sfida del gruppo B, che vede di fronte Svezia e Russia: a prescindere da questo risultato l’Italia dovrà pensare a vincere contro la temibile Germania, fortissima anche a livello femminile nonché campione in carica ed una delle candidate principali al successo anche in questa edizione olandese.

Serve quindi un’impresa, considerando anche che in questa competizione l’Italia del calcio femminile ha vinto solamente una volta contro le colleghe tedesche. Capitolo formazioni: mister Cabrini potrebbe cambiare qualcosa rispetto al match d’esordio che come detto ha visto le azzurre perdere contro la Russia, considerata più abbordabile sulla carta. In porta giocherà Chiara Marchitelli, in difesa da destra a sinistra previste Linda Tucceri Cimini, Cecilia Salvai, Elena Linari ed Elisa Bartoli. A quattro anche il centrocampo con Alia Guagni sulla fascia destra, Cristiana Girelli dalla parte opposta e in mediana la coppia firmata da Daniela Stracchi e Manuela Giugliano. In attacco la nostra giocatrice più rappresentativa, Melania Gabbiadini, che non a caso indossa la fascia di capitano; al suo fianco Ilaria Mauro che ha firmato l’inutile gol dell’1-2 contro la Russia. Da valutare le condizioni di Sara Gama, uscita per problemi fisici nella partita precedente.

La Germania è allenata da Steffi Jones e dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2 impiegato nel primo match, pareggiato a reti bianche contro la Svezia. Davanti al portiere Almuth Schult previsti i difensori centrali Babette Peter e Josephine Henning; a completare la retroguardia i terzini Anna Blasse (a destra) e Carolin Simon (sinistra). A centrocampo Lina Magull, Kristin Demani in posizione centrale e Sara Dabritz; il capitano e numero 10 Dzenifer Marozsan dovrebbe agire sulla trequarti, ad ispirare le punte Anja Mittag e Mandy Islacker. Diamo infine un’occhiata ai pronostici delle agenzie di scommesse: snai.it propone il segno 1 per la vittoria della Germania a quota 1,14, quindi nettamente favorito rispetto al segno 2 per il successo dell’Italia che equivale a 15,50; alta anche la quota attribuita al segno X per il pareggio, pari a 7,00. Under 2,50, Over 1,44, Gol 2,30 e NoGol 1,50.

La partita degli Europei femminili tra Italia e Germania sarà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport HD, numero 372 del digitale terrestre e 210 di Sky: collegamento con Tilburg dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45. Gli abbonati a Mediaset Premium e Sky Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione Premium Play e SkyGo. Aggiornamenti in tempo reale sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

