Inter-Schalke 04/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Inter-Schalke 04: qui il portiere sloveno Samir Handanovic, 33 anni (LAPRESSE)

DIRETTA INTER-SCHALKE 04: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Per l’Inter, quella contro lo Schalke 04 rappresenta la terza amichevole del precampionato 2017: la partita, che mette in palio il trofeo Dragon Cup, si gioca in Cina all’Olympic Sports Center New City Stadium di Changzhou, il calcio d’inizio è previsto per le ore 13:35 italiane (le 19:35 locali); in caso di pareggio sono previsti i calci di rigore. La squadra allenata da Luciano Spalletti scende in campo per il primo di 4 test programmati in terra d’Oriente, bacino ormai di riferimento per i colori nerazzurri dopo l’avvento della nuova proprietà cinese targata Suning. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI INTER-SCHALKE 04 LIVE: SEGUI L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (21 LUGLIO 2017)

L’avversario odierno sono i tedeschi dello Schalke 04, reduci come l’Inter da una stagione deludente, conclusa con il decimo posto in Bundesliga e l’eliminazione ai quarti di finale dell’Europa League per mano dell’Ajax. La società ha deciso di ripartire da un nuovo mister: l’italiano Domenico Tedesco, nato a Rossano in provincia di Cosenza; classe 1985 e quindi giovanissimo per essere un allenatore, Tedesco si è messo in evidenza nell’ultima annata in cui ha condotto alla salvezza l’Erzgebirge Aure, club che milita nella seconda divisione nazionale (la 2.Bundesliga). Ora per lui la grande occasione al massimo livello del calcio teutonico, con uno Schalke 04 desideroso di rilanciarsi nell’élite del campionato. Idem dicasi per l’Inter che ha cominciato la preparazione estiva con l’ormai tradizionale ritiro a Riscone di Brunico, in Trentino, dove i ragazzi di mister Spalletti hanno disputato due amichevoli: la prima vinta contro gli austriaci del Wattens (2-1), l’altra persa con lo stesso punteggio contro un’altra formazione tedesca ovvero il Norimberga.

Nella tournée orientale l’asticella della difficoltà si presenterà più alta: dopo lo Schalke 04 l’Inter affronterà i francesi del Lione, poi il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti e infine sul Chelsea di Antonio Conte. Per il primo match di Changzhou i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1: gli assenti sono Santon, Ansaldi e il capitano Icardi, tutti ancora in fase di recupero dai rispettivi acciacchi fisici. Nella linea difensiva davanti ad Handanovic, Spalletti dovrebbe dare spazio a Nagatomo nel ruolo di terzino sinistro; a destra previsto D’Ambrosio e in mezzo i centrali Miranda e Skriniar. Il centrocampo sarà probabilmente affidato a Gagliardini e Borja Valero mentre Candreva, Joao Mario e Perisic occuperanno la trequarti da destra a sinistra. In attacco infine l’italo-brasiliano Eder.

Lo Schalke 04 dovrebbe rispondere con un il modulo 3-4-3: in porta Fahrmann, davanti a lui i difensori Insua, Stambouli e Nastasic. In mezzo al campo Geis e il giovane statunitense McKennie, mentre Coke e Caligiuri dovrebbero essere gli esterni titolari; tridente offensivo con Di Santo riferimento centrale, l'altro americano Haji Wright largo a destra e Amine Harit a partire dal fianco sinistro. Nella ripresa mister Tedesco dovrebbe dare spazio a qualche giocatore più quotato. snai.it ha pubblicato le quote per l’amichevole di Changzhou tra Inter e Schalke 04: il segno 1 per la vittoria dei tedeschi è valutato 2,80, il segno X per il pareggio vale 3,35 e il segno 2 per il successo nerazzurro è fissato a 2,20, quindi leggermente favorito. Opzione Under a quota 2,10, Over a 1,60, opzione Gol quotata 1,47 e NoGol a 2,35.

L’amichevole precampionato tra Inter e Schalke 04 sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport 1 HD (il numero 201), Super Calcio HD (n.206) e Calcio 1 HD (251): telecronaca a cura di Maurizio Compagnoni a partire dalle 13:35 ora italiana. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai due pacchetti il codice per l’acquisto in pay-per-view è 405997.

© Riproduzione Riservata.