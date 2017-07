Italia Turchia: info streaming video e diretta tv, risultato live (World Grand Prix 2017,volley femminile)

Diretta Italia Turchia (LaPresse)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD GRAND PRIX 2017 VOLLEY FEMMINILE) - Italia-Turchia è la partita di volley femminile in programma oggi venerdi 20 luglio alle ore 10.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le ore 15.00 locali) e valida nella prima giornata del terzo weekend del World Grand Prix 2017. Ultimo fine settimana a disposizione per le azzurre per tentare di conquistare un pass valido e del tutto inaspettato per la Final six 2017. La compagine del ct Davide Mazzanti, nata solo pochi mesi fa con un organico tecnico del tutto nuovo e un gruppo ampiamente riformato, da cenerentola del torneo in queste due settimane di gare si è saputa fermare da pari contro nazionali più favorite da pronostico. Oggi nuovo banco di prova per le azzurre che ritrovano la nazionale turca dopo il successo consumato appena pochi giorni fa nella precedente de fine settimana del World Grand Prix 2017.

Come detto il precedente è molto recente: il 3-0 conquistato contro la Turchia lo scorso 16 luglio è ancora ben fresco nella memoria delle azzurre come delle avversarie, oggi in campo a rivendicare con orgoglio al débâcle subita. Dall’altra parte l’Italia rischia oggi di perdere la test guardando la classifica: l’emozione di un ottimo piazzamento e di ritrovare sul cammino una formazione già ampiamente battuta pochi giorni prima potrebbe portare a un calo di tensione. Data la sua recente formazione alla magie guidata da Davide Mazzanti non è mai mancato l’entusiasmo ma a volte invece mancata la necessaria freddezza che viene data solo dall’esperienza in match internazionali di questo livello. Certo il livello tecnico fin qui messo in campo dall’Italia è stato eccellente, ma le azzurre sapranno sopportare questo ultima serie di match così decisivi, dove la tensione in campo sarà davvero alta?

Ricordiamo che la partita tra Italia e Turchia attesa alle ore 10.00 del mattino italiano non sarà visibile in diretta tv: il match del World Grand Prix 2017 sarà però visibile per tutti gli appassionati in diretta live streaming video sul profilo Youtube ufficiale della federazione internazionale (FIVB Volly ball). Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Fivb (www.fivb.com) oltre che della competizione (www.worldgrandprix.2017.fivb.com) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live.

© Riproduzione Riservata.