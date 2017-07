Kalinic al Milan / Calciomercato live: affare in dirittura d'arrivo. Si chiude tra domenica e lunedì

Nikola Kalinic (Foto: Lapresse)

Si avvicina sempre più al Milan l’attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic. Il nazionale croato ha lasciato nelle scorse ore, per la seconda volta in questo mese, il ritiro della Viola di Moena. Il motivo ufficiale, questioni famigliari, ma è facile capire che dietro tale scelta vi sia la volontà dello stesso giocatore di trasferirsi il prima possibile a Milano. Del resto non è una novità il fatto che Kalinic voglia il Diavolo, avendolo detto pubblicamente soltanto poche settimane fa. L’operazione è in dirittura d’arrivo, e già fra domenica e lunedì potrebbe arrivare la fatidica fumata bianca. La richiesta è di 30 milioni con bonus, ma l'accordo dovrebbe essere raggiunto attorno ai 20/25 bonus compresi, visto che comunque le volontà delle varie parti in gioco coincidono. Nel frattempo è uscito allo scoperto il ds del Diavolo, Mirabelli, che intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato così proprio di Kalinic: «Una seconda scelta? Da voi giornalisti forse è considerato una seconda scelta. Noi non abbiamo prime, seconde o terze scelte. Per noi sono tutte prime scelte e vogliamo unire il discorso tecnico a quello finanziario. Anche Kalinic come Belotti è un grande giocatore: la differenza sta nell’età».

KALINIC AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE: AFFARE IN DIRITTURA D'ARRIVO

IL CROATO E' VICINISSIMO

Di ritorno dalla torunée asiatica, il Milan chiuderà con la Fiorentina per Nikola Kalinic, attaccante croato che sta aspettando da giorni la chiamata dei rossoneri. Ormai è tutto definito e, come riporta La Gazzetta dello Sport, mancano soltanto gli ultimi tasselli. I viola, alla fine, accetteranno l'offerta del Diavolo, anche perché trattenere in rosa un giocatore con la testa altrove non conviene a nessuno. In primis al club gigliato, che vedrebbe sfumare una buona offerta con cui finanziare nuovi arrivi, quindi a Kalinic stesso. Riavvolgiamo il nastro della telenovela, giunta pressoché alle puntate conclusive. L'ex centravanti del Dnipro è sul taccuino del Milan da un mese e mezzo abbondante. Fassone e Mirabelli hanno avuto contatti con la Fiorentina e messo sul piatto più offerte, ma in un primo momento i dirigenti milanisti non sono mai andati oltre i 20 milioni di euro, più un'eventuale contropartita.

SI CHIUDE TRA DOMENICA E LUNEDI'

La situazione si è sbloccata il dieci luglio, quando Kalinic era arrivato nella sede del ritiro viola. Dopo poche ore il giocatore ha dovuto lasciare Moena per tornare in Croazia, quindi mercoledì eccolo di nuovo a Moena per una toccata e fuga. L'attaccante è ripartito in direzione di casa per via di problemi familiari e a causa di una rapina, come testimoniato dalla stampa locale. Adesso Kalinic non tornerà più a Moena, ma si aggregherà al Milan non appena i rossoneri torneranno dalla Cina. Salutati i vecchi compagni e liberata la casa a Firenze, Nikola è pronto per una nuova avventura. Alla fine Corvino dovrebbe accettare la proposta milanista di 22 milioni di euro, anche se per il momento la Fiorentina ne chiede 25 più bonus, per un totale di 30. Le parti sono in contatto per mezzo dell'intermediario Fali Ramadani. Tra domenica e lunedì dovrebbe (e potrebbe) arrivare la fumata bianca.

