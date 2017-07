Keita alla Juventus? / Calciomercato live, bianconeri all'assalto: 15 milioni più Sturaro e Pjaca

Keita Balde (Foto: Lapresse)

KEITA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE, BIANCONERI ALL'ASSALTO: 15 MILIONI PIU' STURARO E PJACA - La Juventus avrebbe messo sul tavolo un'offerta interessante per Keita Balde. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i bianconeri sarebbero pronti a versare nelle casse della Lazio 15 milioni di euro più il cartellino di Sturaro e il prestito biennale di Pjaca, un pacchetto che si avvicinerebbe ai 25 milioni richiesti dal presidente biancoceleste Lotito. In pole position per Keita c'è però l'Inter, che negli ultimi giorni ha scavalcato la Juventus. Non nelle preferenze del giocatore, che continuerebbe a volere solo e soltanto la Juventus. Tuttavia i nerazzurri sono pronti a spingersi fino a 20 milioni di euro più bonus. Sabatini è a lavoro e spera di chiudere per il senegalese, che dovrebbe aggiungersi a quelli praticamente in cassaforte di Schick e Vecino.



Keita Balde per il momento si allena ad Auronzo assieme ai suoi compagni. Il giocatore aspetta la chiamata giusta per fare i bagagli e salutare la Lazio. Su di lui ci sono Inter e Juventus, con i nerazzurri in leggero vantaggio. Attenzione però, perché nonostante l'offerta dei meneghini sia più consona alla richiesta di Lotito, Keita ha più volte fatto capire di volere la Juventus, arrivando a rifiutare anche il Milan. La volontà del ragazzo potrebbe dunque essere decisiva in una delle trattative più complicate del calciomercato estivo. Si attendono nuovi colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.