Nuovo colpo in entrata per il calciomercato estivo di casa Roma. Il club giallorosso è infatti ad un passo dal terzino sinistro di proprietà del Manchester City, Aleksandar Kolarov. Come sottolineato poco fa dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, le due società hanno raggiunto l’intesa sulla base di un assegno da 5 milioni di euro, più altri 1,5 di bonus, per un trasferimento a titolo definitivo. Il giocatore, invece, firmerà un contratto triennale anche se i dettagli non sono stati resi noti. Un nuovo affare quindi per il club capitolino, che continua a macinare acquisti in entrata. Dopo il giovane Karsdrop, il talento Cengiz Under e l’ex Sassuolo Defrel, un nuovo volto dalle parti di Trigoria, un giocatore che senza dubbio sarà molto utile non soltanto in ottica campionato di Serie A, quanto e soprattutto per la Champions League, vista la sua esperienza a livello internazionale. Ritorna così in Italia il nazionale serbo, dopo 7 anni fra le fila del Manchester City.

KOLAROV ALLA ROMA CALCIOMERCATO, È FATTA PER IL TERZINO: AFFARE DA 5 MILIONI PIÙ BONUS

IL GRANDE AFFARE DI LOTITO

Il giocatore era stato scoperto dalla Lazio, durante il mercato estivo del 2007, ben dieci anni fa, ennesima intuizione del direttore sportivo Igli Tare che lo prelevò dall’OFK di Belgrado quando era ancora uno sconosciuto. Un’operazione che costò alla società biancoceleste un esborso minimo di circa un milione di euro. Cifra che si trasformò tre stagioni dopo, visto che la Lazio rivendette il cartellino di Kolarov al Manchester City a ben 22 milioni. Ora il ritorno in Italia per il 31enne calciatore, che già nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato con forza alle varie big del Bel Paese. Qualcosa si era già intuito lo scorso mese di giugno, quando il giocatore, nella nostra penisola per le vacanze, affermò a dei giornalisti che lo avevano intercettato di avere nostalgia proprio della Serie A. A questo punto si attende il ritorno nella capitale di Kolarov, che potrebbe arrivare già in serata, poi domani, visite mediche di rito alla clinica Villa Stuart e la firma sul nuovo contratto.

