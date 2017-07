LAZIO-SPAL/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Lazio-Spal, test per la squadra di Inzaghi (foto LaPresse)

DIRETTA LAZIO SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE). Lazio-Spal sarà l’amichevole che andrà in scena al campo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore sabato 22 luglio alle ore 17.00. Sfida tra due formazioni di Serie A, visto che gli estensi sono tornati a quasi cinquant’anni di distanza dall’ultima volta nel grande calcio. La Lazio terminerà il suo ritiro precampionato, la Spal invece sta iniziando proprio in questi giorni la sua preparazione ad Auronzo. Sicuramente gli obiettivi stagionali delle due formazioni saranno diversi: la Lazio proverà a migliorare il quinto posto dell’ultima annata, anche se i biancazzurri sono alle prese con la risoluzione dei casi Keita e De Vrij, dopo la cessione di Biglia sostituito a centrocampo dal brasiliano Lucas Leiva, ex Liverpool.

La Spal punterà innanzitutto alla salvezza dopo il lunghissimo periodo di esilio dalla massima serie. Una cavalcata iniziata dalla Serie D, con il tecnico Semplici confermato in panchina e alcuni innesti mirati come la conferma del portiere Meret in prestito dall’Udinese e l’arrivo di Grassi e del finlandese Vaisanen in difesa.

La Lazio dovrebbe affrontare la sfida di sabato, ultima amichevole nel Cadore, con il 3-5-2 provato da Simone Inzaghi in vista della nuova stagione. Il porta Strakosha, in difesa i titolari dovrebbero essere De Vrij, Wallace e Bastos, mentre a centrocampo con Milinkovic-Savic dovrebbe giocare Lucas Leiva e Luis Alberto confermato in cabina di regia dopo gli ultimi test. Possibile esordio a partita in corso per Di Gennaro, con Basta sulla fascia destra e Lulic sulla fascia sinistra.

In attacco con il bomber Ciro Immobile ci sarà Felipe Anderson e non Keita, ancora in stand by in attesa di conoscere il suo futuro sul mercato. Semplici dovrebbe usare lo stesso modulo degli avversari: Gomis tra i pali, Oikonomou, Vicari e Cremonesi titolari nella difesa a tre, mentre Schiattarella, Viviani e Rizzo giocheranno a centrocampo. Sulle fasce, a destra Mattiello e a sinistra Costa mentre un ex laziale, Sergio Floccari, farà coppia in attacco con Antenucci. Ci sarà la possibilità di scommettere sul confronto amichevole tra Lazio e Spal.

Pur essendo un faccia a faccia tra formazioni di massima serie, i biancazzurri partono ovviamente con altre credenziali rispetto agli estensi nella prossima Serie A. Le quote sono dunque sbilanciate a favore della Lazio, con vittoria degli uomini di Inzaghi quotata 1.53 (agenzia Bet365), pareggio quotato 4.00 (agenzia William Hill) e la vittoria degli uomini di Semplici quotata 5.30 (agenzia Paddy Power come riferimento). Nell’ultima amichevole disputata la Lazio ha battuto 3-0 la Triestina, club di Serie D che sembra però destinato al ripescaggio in Lega Pro.

La Spal ha battuto 4-0 il Campodarsego, altra formazione di quarta serie. Sabato 22 luglio 2017 alle ore 17.00 Lazio-Spal (stadio Zandegiacomo, Auronzo di Cadore) si potrà seguire solo con un abbonamento al canale tematico biancazzurro Lazio Style Channel, visibile su Sky sul canale 233. La diretta sarà esclusiva e l’abbonamento va pagato a parte, non essendo incluso nei pacchetti Sky.

