Mondiali di scherma 2017: info streaming video e diretta tv, programma e italiani in gara (oggi, Lipsia)

Diretta Mondiali di Scherma 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI DI SCHERMA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA (OGGI 21 LUGLIO LIPSIA) - I Mondiali di Scherma 2017 entreranno davvero nel vivo oggi venerdi 21 luglio con i tabelloni finali delle prova singole del fioretto femminile e la sciabola maschile dove sono tanti gli italiani in gara procinti ad affrontare il tabellone finale, dai 64^ fino alle finali per le medaglie più importanti, dove gli azzurri sono tra i protagonisti più attesi. In attesa di vivere le emozioni che queste prime finali ci daranno andiamo a vedere nel dettaglio il programma di questa intensa giornata sulle pedane tedesche. Il programma ufficiale darà spazio prima agli sciabolatori: alle ore 8.30 sono attesi i primi incontri per il tabellone maschile, mentre un’oretta dopo e per la precisione alle 9.30 è atteso il via del tabellone finale per le fiorettiste.

A interrompere le gare una cerimonia ufficiale di apertura attesa per le ore 17.30 che darà il via alle semifinali e alle finali di ogni disciplina in programma per oggi che non avranno inizio prima delle ore 18.10 circa. Per la sciabola maschile saranno ben in 4 gli italiani in gara a cui verrà chiesto di tenere alto l’onore del tricolore ovvero Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè e Luca Curatol: sarà l’omofonico di Atene 2004 a dare il via affrontando il turco Enver Yildirim. Per il fioretto femminile invece l’Italia avrà dalla sua Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi e Camilla Mancini: sarò la vincitrice del bronzo agli Europeo di Tbilisi 2017 esordire per il tricolore contro la sudcoreana Mina Kim.

Ricordiamo che per questa importante giornata di Mondiali di Schema 2017 a Lipsia sarà garantita la diretta tv dei duelli dalla tv nazionale solo in tarda serrata: l’appuntamento è infatti stato fissato su Raisport (numero 57 del telecomando) dalle ore 18.00 alle ore 20.45. Finestra ridotta anche sul satellite dove la scherma sarò visibile in diretta tv su Eurosport 2 dove verrà dedicato spazio dalle ore 20.00 alle ore 20.55. Sarà quindi possibile seguire in diretta video streaming quanto sta succedendo in terra tedesca solo negli orari sopra indicati e attraverso il sevizio gratuito raiplay.it oltre che sulle app riservate agli abbonati di Sky go, Eurosport Player e Premium Play. Segnaliamo poi la possibilità di rimanere aggiornati tramite gli aggiornamenti che arriveranno in maniera costante grazie al sito ufficiale della Federazione Italiana di scherma (www.federscherma.it) che si appoggia anche al profilo Twitter ufficiale, vale a @federscherma.

