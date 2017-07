Mondiali nuoto 2017/ Info streaming video e diretta tv: orario, programma e finali (Budapest, 21 luglio)

Martina Grimaldi impegnata nella 25 Km ai Mondiali nuoto 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO BUDAPEST 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV: TUFFI, PALLANUOTO E NUOTO SINCRONIZZATO. PROGRAMMA, ORARI E FINALI (OGGI 19 LUGLIO) – Quella di venerdì 21 luglio è una giornata importante ai Mondiali nuoto 2017: a Budapest stiamo marciando a passo spedito verso la fine della prima settimana, dunque si assegnano gli ultimi titoli che riguardano tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto in acque libere. Riguardo l’ultima disciplina, abbiamo straordinarie possibilità: sono infatti in programma le due gare dei 25 Km che scatteranno a 15 minuti di distanza (8:30 gli uomini, 8:45 le donne).

Abbiamo in acqua due fuoriclasse: Simone Ruffini, campione in carica sulla distanza, e Martina Grimaldi che ha vinto l’oro mondiale quattro anni fa e quello europeo nel 2014. Con loro ci saranno Matteo Furlan e Arianna Bridi; è chiaramente nei primi due che riponiamo grandissime speranze, dal nuoto sincronizzato è già arrivata una straordinaria medaglia di bronzo con la staffetta mista e qui potremmo toglierci altre enormi soddisfazioni.

L’altra finale che interessa l’Italia è quella del nuoto sincronizzato: alle ore 11 scatta l’ultimo atto del programma libero. Bisogna essere onesti: arrivare al podio è quasi impossibile perchè Russia, Cina, Ucraina e anche Giappone hanno una marcia in più. L’obiettivo è sempre lo stesso: rimanere davanti alla Spagna e dunque entrare nelle prime cinque, quello che è riuscito a Linda Cerruti nell’individuale.

Nella giornata di venerdì ci sarebbe un’altra finale, quella dei tuffi femminili dal trampolino 3 metri: scatta alle ore 18:30, ma purtroppo Elena Bertocchi è stata eliminata nel turno preliminare. Dalla piattaforma dei 10 metri si tufferanno Vladimir Barbu e Mattia Placidi: si parte alle 10, l’obiettivo è quello di un posto in semifinale (ore 15:30) e poi eventualmente una qualificazione alla finale (in programma sabato) che sarebbe un grandissimo risultato.

Nel nuoto sincronizzato alle ore 19 ci sarà il duetto misto a tema libero: turno preliminare, Italia in vasca con Giorgio Minisini e Mariangela Perrupato che sono bronzo mondiale in carica e argento alle ultime Olimpiadi. Le speranze di medaglia sono alte, ma la finale è in programma domani. Infine, uno sguardo alla pallanuoto dove il Settebello di Sandro Campagna va a caccia della qualificazione diretta ai quarti di finale: l’avversario è l’Australia, si gioca alle ore 21:30 e l’altra partita del girone è quella tra Ungheria e Francia che va in scena alle 20:10.

La copertura in diretta tv dei Mondiali di nuoto Budapest 2017 sarà eccellente dato che è stata garantita sia dalla Rai sia da Eurosport: oggi l’appuntamento sarà principalmente su Rai due dove verranno trasmesse tutte le gare che porteranno all’attribuzione delle prime medaglie, con eventuali passaggi su Riasport in coincidenza con altri programmai del palinsesto.

Sulla tv europea il canale di riferimento sarà Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video sarà dunque garantita sia dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti, sia dai servizi Eurosport Player, Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

