Probabili formazioni/ Inter-Schalke 04: quote, ultime novità live (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SCHALKE 04: QUOTE, ULTIME NOVITA’ LIVE (AMICHEVOLE) - Inter e Schalke 04 si affrontano in amichevole venerdì 21 luglio 2017 all’Olympic Sports Center New City Stadium di Changzhou, città posta nella fascia sud-occidentale della Cina: la sfida mette in palio la Dragon City Cup e si gioca a partire dalle ore 19:35 locali, corrispondenti alle 13:35 italiane. Per i nerazzurri di mister Luciano Spalletti si tratta della prima di quattro amichevoli in terra orientale: prima di passare alle probabili formazioni di Inter-Schalke 04, diamo un’occhiata alle quote per il pronostico di questo match. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SCHALKE 04

INTER-SCHALKE 04 (AMICHEVOLE 2017): PRONOSTICO E QUOTE - snai.it favorisce leggermente i nerazzurri, considerati in questo caso come la formazione in trasferta. La quota più bassa è quindi quella per il segno 2, fissato a 2,20, mentre il segno 1 per il successo dello Schalke 04 è valutato 2,80. Il segno X per l’eventuale pareggio è quotato invece 3,35. I pronostici per l’amichevole di Changzhou si presentano quindi equilibrati. Sempre da snai.it riportiamo le quote relative alle opzioni Under (2,10), Over (1,60), Gol (1,47) e NoGol (2,35).

PROBABILI FORMAZIONI: INTER - Luciano Spalletti dovrebbe proporre un 4-2-3-1 con Handanovic in porta, Miranda e il neoacquisto Skriniar difensori centrali, D’Ambrosio terzino a destra e Nagatomo sulla corsia mancina. La coppia di centrocampo sarà probabilmente formata da Gagliardini e Borja Valero, mentre Joao Mario dovrebbe riprendersi il posto da trequartista; sulle fasce Candreva e Perisic e in attacco Eder, che sostutiutà un Icardi ancora in fase di recupero fisico.

PROBABILI FORMAZIONI: SCHALKE 04 - Per lo Schalke 04, da quest’anno allenato da Domenico Tedesco (trentunenne di origini italiane), possibile un 3-4-3 con Fahrmann tra i pali e davanti a lui i difensori Pablo Insua, Stambouli e Nastasic, quest’ultimo vicino al trasferimento alla Roma nei giorni scorsi (la trattativa si è poi arenata). Linea di centrocampo a quattro con Coke a destra, Caligiuri dalla parte opposta e coppia centrale formata da Geis e dal giovane statunitense Weston McKennie, classe 1998. Nel tridente offensivo previsti il centravanti Franco Di Santo e gli esterni Haji Wright, altro classe ’98 ‘born in the USA’ ed Amine Harit.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Nagatomo; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Eder

In panchina: Padelli (p), Berni (p), Pissardo (p), Murillo, Ranocchia, Vanheusden, Valietti, Brozovic, Emmers, Kondogbia, R.Rivas, G.Barbosa, Biabiany, Jovetic, Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Schalke 04 (3-4-3): Fahrmann; Insua, Stambouli, Nastasic; Coke, McKennie, Geis, Caligiuri; H.Wright, Di Santo, Harit

Allenatore: Domenico Tedesco

