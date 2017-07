Pronostici Inter Schalke 04/ Le scommesse sulla partita dell’International Champions Cup 2017

Pronostici Inter Schalke 04 (LaPresse)

PRONOSTICI INTER SCHALKE 04, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELL’INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017 – L’Inter di Spalletti torna in campo oggi per il primo banco di prova internazionale: ad aspettare i nerazzurri vi sarà lo Schalke 04 nella prima partita amichevole per il club milanese valido per l’International Champions Cup 2017.il match si giocherà oggi venerdì 21 luglio 2017 alle ore 13.35 secondo il fuso italiano a Chanzhoun in Cina: quali saranno i pronostici di questo avvincente match? senza dubbio la sfida di oggi sarà un ottimo banco di prova per la squadra di Spalletti: in casa nerazzurra il mercato è ancor in pieno svolgimento e vi sono grandi probabilità che la rosa che vedremo oggi in campo non sarà esattamente la stessa che esordirà a fine agosto nel campionato di Serie A. Oltre alle solite incertezze del calciomercato nerazzurro va inoltre precisato che l’Inter è solo all’inizio della sua preparazione estiva: sono stati pochi i giorni di ritiro a Brunico e ancor meno le occasioni per mettere in campo i giocatori dell’Inter.

Simile la situazione in sa della formazione tedesca: non dovremmo quindi troppo sorprenderci se il livello tecnico dell’amichevole non sarà elevato e il risultato rimarrà piuttosto incerto fino all’ultimo. Diamo quindi ora uno sguardo veloce alla quote fissate alla viglia di questa amichevole per l’International Champions Cup 2017 tra Inter e Schalke 04, preferendo le scommesse stilate dal portale betclic. Come detto l’esito della partita di oggi appare abbastanza incerto: le quotazioni date per l’1x2 tra le due squadre sono piuttosto vicine: il successo nerazzurro è stato infatti dato a 2.40, mentre l’affermazione del club tedesco di Nastasic è stata valutata a 2.55. Appare invece abbastanza improbabile il pareggio dato a 3.30: entrambe le formazioni dopo tutto vorranno fare bella figura in questa prima uscita di prestigio della stagione estiva ed appare facile che la partita di oggi venga di fatto decisa dagli episodi e dai guizzi personali dei bomber delle rispettive squadre.

