RENATO SANCHES AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE: I ROSSONERI ALZANO L'OFFERTA PER IL PORTOGHESE - Il calciomercato del Milan non è ancora terminato. I rossoneri potrebbero infatti mettere le mani su Renato Sanches, centrocampista del Bayern Monaco che negli ultimi giorni viene accostato con insistenza al club meneghino. Ci sono diversi indizi che remano in questa direzione, a cominciare dalle dichiarazioni dell'ad del Milan Massimiliano Mirabelli: “Renato Sanches? Lo conosco bene dai tempi del Benfica – ha detto il dirigente in un'intervista a Il Corriere dello Sport - E’ un ottimo giocatore e con il Bayern i rapporti sono ottimi. Siamo in una fase di valutazione su ciò che dobbiamo fare, ma non escludo che questa sia un’operazione che possiamo pensare di fare”.



L'altro indizio arriva dalla nuova offerta che il Milan starebbe per recapitare al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i rossoneri sarebbero pronti a impostare la trattativa nel seguente modo: prestito oneroso a 7/8 milioni di euro più obbligo di riscatto a 30-35 milioni. Vedremo se i tedeschi si lasceranno convincere. Quel che è certo è che domani mattina Milan e Bayern si troveranno faccia a faccia in Cina nel corso di un'amichevole valida per l'International Champions Cup. Un'occasione per parlare anche e soprattutto di Renato Sanches, nuovo obiettivo rossonero per la mediana.

