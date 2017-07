Sorteggio Coppa Italia (Tim Cup) 2018/ Info streaming video e diretta tv, tabellone e accoppiamenti

La Juventus ha vinto la Coppa Italia per tre anni consecutivi (Foto LaPresse)

DIRETTA SORTEGGIO COPPA ITALIA (TIM CUP) 2018: INFO STREAMING VIDEO E TV, TABELLONE E ACCOPPIAMENTI (21 LUGLIO 2017) - Alle ore 15 di venerdì 21 luglio, presso la sede della Lega Serie A (a Milano) si terrà il sorteggio del tabellone di Coppa Italia Tim Cup 2017-2018. L’urna prevederà che fin da oggi sia definita la strada per tutte le partecipanti, almeno dal punto di vista “virtuale”: ci sarà infatti un sorteggio integrale da qui alla data della finale (al momento prevista per il 9 maggio, ma eventualmente soggetta a variazioni).

Questo significa che conosceremo tutti gli accoppiamenti del primo turno preliminare ma anche dove si piazzeranno le squadre che entreranno in seguito nella competizione. Ad esempio dunque sapremo con quali potenziali avversarie le big del campionato di Serie A dovranno giocare per arrivare in finale, e quali saranno gli incroci tra le grandi a cui potremo assistere. La formula del torneo è la solita: nel primo turno preliminare ci sono 36 squadre, vale a dire 27 che partecipano alla Lega Pro 2017-2018 e 9 che arrivano dalla Serie D, ovvero le seconde classificate di ciascun girone della stagione passata.

Le 18 squadre qualificate arriveranno al secondo turno preliminare, nel quale attendono già le 22 formazioni di Serie B; poi un altro preliminare, con le 20 vittoriose di cui sopra e le 9 di Serie A che nell’anno passato hanno ottenuto piazzamenti tra la nona e la diciassettesima posizione, oltre alle tre neopromosse (Spal, Verona e Benevento). Le big entreranno in gioco agli ottavi di finale, e come sempre a loro sarà assegnata per sorteggio una testa di serie: sicuramente saranno in casa per il quarto turno, mentre per stabilire il fattore campo dei quarti conterà appunto la posizione nel seeding.

Posizione nel seeding che è fissa per tutte le squadre ad eccezione delle prime 8 (appunto, qui si procederà a sorteggiare senza alcun limite). Soltanto le semifinali saranno in turni di andata e ritorno, mentre tutte le altre partite - compresa la finale - avranno un’unica partita e dunque sarà importante avere il vantaggio del fattore campo (che però dipenderà appunto dal sorteggio, o comunque dal piazzamento ottenuto nello scorso anno).

Il sorteggio del tabellone di Coppa Italia Tim Cup 2018 non sarà trasmesso in diretta tv; non dovrebbe essere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’evento, ma il consiglio è quello di visitare gli account ufficiali della Lega messi a disposizione sui social network (facebook.com/serieatim e, su Twitter, @SerieA_TIM) in modo da avere informazioni utili sull’evento di Milano.

© Riproduzione Riservata.