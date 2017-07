Tour de France 2017/ Diretta info streaming video e tv, orario, percorso e vincitore (19^ tappa, oggi)

Diretta 19^ tappa del Tour de France 2017 (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO PERCORSO E VINCITORE (19^ TAPPA EMBRUN SALON DE PROVENCE, OGGI) – Il Tour de France 2017 si avvicina ormai sempre più velocemente al suo traguardo finale di Parigi, ma la Grande Boucle riserverà per tutti i corridori una nuova impegnativa tappa, la 19^, la più lunga di tutta questa edizione. La frazione in programma oggi da Embrun Salon de Provence che percorrerà le belle vallate della Provenza, sarà infatti lunga ben 222.5 km e vedrà tra i suoi protagonisti le ruote veloci che non potranno quindi farsi distrarre dalle bellezze naturali del luogo: da non dimenticare poi gli uomini classifica già visti in grandissimo rilancio in questa ultima settimana della competizione, nonostante la grande fatica nelle gambe. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL TOUR DE FRANCE (2017 (da raiplay.it)

Vediamo ora nel dettaglio quali saranno le difficoltà che il percorso di questa 19^ tappa offrirà ai concorrenti del Tour de France 2017: come detto la frazione si snoderà per ben 222.5 km da Embrun e salo de Provence. Il via ufficiale alla corsa verrà dato solo alle 12.30 e la corsa, dopo una partenza impegnativa sarà subito impegnata nel primo Gran Premio della Montagna previsto oggi ovvero l’ascesa a Col Lebraut: di 3^ categoria e posta al 26 km del tracciato presenta una salita di 4.7 km a pendenze del 6%. Una violenta discesa per poi risalire a fino a quota 842 metri dove ad appena al 43km la gara scollinerà al Gpm di 3^ categoria del Cote de Breziers (2.3km a 5.8%): da qui la corsa proseguirà con un saliscendi sulle dolci colline della regione della Provenza con pendenze lievi e ben moderate che prepareranno i ciclisti ad affrontare il traguardo volante di Banon posto al 136km del percorso. Al 177 dei 222 km prevista l’ultima difficoltà di questa 19^ tappa ovvero il Gpm di 3^ categoria del Col de Pointu (5.8 k a 4.1% di pendenza),prima di una nuova discesa piuttosto tecnica che porterà il vincitore della frazione in volata al traguardo finale di Salon de Provence.

Per seguire anche questa frazione del Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà alle ore 12.30 sul canale tematico con una lunga anteprima (a tappa non ancora iniziata), poi ecco dalle ore 15.00 la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello (dalle 15.30 solo su Rai Tre), con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle.

Non dimentichiamo poi che il Tour de France sarà visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 12.30 (al momento della partenza), al termine della frazione ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali del Tour de France 2017: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL TOUR DE FRANCE (2017 (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.