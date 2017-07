Usain Bolt/ 100 metri info streaming video e diretta tv, orario e vincitore live (Diamond League 2017 Monaco)

Usain Bolt affronta i 100 metri nella Diamond League Monaco (LaPresse)

DIRETTA USAIN BOLT DIAMOND LEAGUE MONACO 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, VINCITORE LIVE (100 METRI) - Usain Bolt affronta la penultima gara della sua carriera: alle ore 21:35 di venerdì 21 luglio, presso lo Stade Louis II di Monaco, il fenomeno giamaicano sarà ai blocchi di partenza dei 100 metri della Diamond League 2017 (undicesima tappa). E’ una prova del diamante, ma soprattutto è una delle ultime occasioni per vedere all’opera il trentenne di Sherwood Content, che ha già annunciato il ritiro dopo i Mondiali di Londra (dal 5 al 13 agosto); una serata dunque da non perdere.

Bolt gareggerà nei 100 metri (i 200 non sono in programma a Montecarlo) e per lui sarà un utile test per andare a caccia del dodicesimo oro Mondiale; l’avversario più temibile, almeno guardando i tempi, è il sudafricano Akani Simbine che ha un personale di 9’’89 e in stagione ha corso 9’’92, poi occhio a Christopher Belcher che quest’anno ha fatto registrare il primato personale a 9’’93.

Siamo comunque lontanissimi dai picchi raggiunti da Bolt: il giamaicano detiene il record del mondo con 9’’58 e, anche se questo primato è ormai vecchio da otto anni, nel corso degli anni quando sono arrivati i grandi appuntamenti i suoi tempi sono sempre stati fenomenali, tanto che facendo un raffronto il giamaicano vincerebbe i 100 di questa sera anche con il suo crono peggiore (9’’81 alle Olimpiadi dello scorso anno, ovviamente medaglia d’oro e primato stagionale).

C’è insomma una netta differenza tra Usain Bolt e i suoi avversari; per onor di cronaca registriamo che in pista ci sarà il connazionale Omar McLeod, e poi ancora Yunier Pérez (Cuba), Bingtian Su (Cina), Chijindu Ujah (Gran Bretagna) e Isiah Young (Stati Uniti) oltre ai due già citati. Il palmarès di Bolt è lunghissimo: oltre alle 13 medaglie iridate ci sono 8 ori olimpici (ai Giochi il giamaicano è imbattuto su 100 e 200 metri) e poi ancora un argento nei Mondiali di staffetta e i vari ori conquistati al Commonwealth, ai Campionati Centroamericani e caraibici e da juniores.

A oggi Bolt detiene quattro record del mondo: 100 e 200, 100 indoor e 4x100 insieme ai compagni della squadra giamaicana. Ai Mondiali l’unica sconfitta individuale risale al lontanissimo 2007 e si tratta dei 200: a Osaka Tyson Gay aveva corso in 19’’76 rimanendogli davanti e facendo la doppietta con i 100. Quello però non era ancora il Bolt che si sarebbe presentato a Pechino dominando in lungo e in largo e segnando una nuova era nel mondo dell’atletica leggera.

I 100 metri con Usain Bolt nella Diamond League 2017 Monaco saranno in diretta tv su Fox Sports, all’interno della programmazione di tutto l’evento: appuntamento come detto alle 21:35, con la possibilità - per tutti gli abbonati al bouquet satellitare - di seguire la gara anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

