Video/ Inter Schalke 04 (1-1) highlights e gol della partita: rete spettacolare di Murillo (Amichevole)

Video Inter Schalke 04 (LaPresse)

VIDEO INTER SCHALE 04 (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - L'Inter ha affrontato lo Schalke 04 per l'esordio nella Changzhou Dragon City Cup, trovando infi e il pareggio per 1-1. L'allenatore dello Schalke 04 è Domenico Tedesco, italiano di appena 31 anni. Una bellissima storia per lui. Primo tempo ricco di sbadigli tra le due compagini. Nella mediocrità generale brillano Konoplyanka e Perisic. Complice il gran caldo e le gambe imballate le due squadre non riescono a dare il meglio. Nella seconda frazione inizia la girandola di cambi che avranno un peso importante sul match. Grandissima occasione per il neo entrato Jovetic, il montenegrino trova la grande risposta di Nubel. La compagine di Spalletti gioca meglio ma trova la beffa subendo il gol di Caligiuri.

Il centrocampista, dopo una bella azione, trafigge Handanovic. L'Inter non si abbatte e continua a macinare buon calcio. La sua caparbietà viene premiata dal gol capolavoro di Murillo. Bomba da fuori area che si insacca sotto la traversa. Nel finale grande servizio di Jovetic per Nagatomo, cross del giapponese deviato da Insua e salvataggio strepitoso di Nubel. Nei quattro minuti di recupero occasione colossale per Pinamonti. Il giovane attaccante della primavera salta anche il portiere ma trova Naldo in scivolata. Termina in parità l'esordio nella Changzhou Dragon City Cup. Ottime le prestazioni di Murillo e Jovetic, Spalletti ha potuto ammirare una buona Inter nella seconda frazione. Nello Schalke 04 mostruosa la prestazione di Naldo.

© Riproduzione Riservata.