Jose Mourinho, tecnico del Manchester United (LaPresse)

VIDEO MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY (2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP) - Si è chiuso con il risultato di 2-0 il match amichevole tra Manchester United e Manchester City, valida per l’International Champions Cup 2017: il derby si è svolto nella notte italiana a NRG Stadium di Boston. A decidere la sfida a favore dei Red devils di Jose Mourinho contro i Citizens sono state le reti di Lukaku e Rashford enrambe firmate nella prima frazione della partita amichevole. Nella prima frazione della partita in casa dell City esordiscono gli ultimi colpi di mercato Ederson e Walker, con Muorinho che invece punta tutto sul belga a cui mette a seguire il giovane Rashford: sono proprio loro nella prima frazione a fare il bello e il cattivo tempo in campo, firmando la doppia che regalerà poi allo United il successo finale, ben serviti dai loro compagni di squadra Mkhitaryan in primis.

Se il primo tempo vede un assolo del Manchester United, nella ripresa è finalmente il City a prendere la parola: i citizens provano qualche incursione in area avversaria, ma sono sempre i Red devils a rendersi pericolosi. Ancora una volta è Lukako a prendere le redini del match in mano: il belga va di sinistro con un colpo violentissimo che però va a sbattere contro l’incrocio dei pali. Poco cambia anche in questo secondo tempo con il ritmo che man mano va scemando: sul finale l’ultimo squillo da parte della compagine di Jose Mourinho. Pogba fa sognare i fan e Lukako sfuma un gol a gioco fermo per fuorigioco di Jones. Il bilancio del derby di Manchester in terra americana da segnali incoraggianti per Mourinho: citizens invece rimandati e con Guardiola affatto sereno in vista dei prossimo incontri amichevoli per l’International Champions Cup 2017.

