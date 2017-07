Arsenal-Chelsea/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Antonio Conte, allenatore Chelsea - LaPresse

DIRETTA ARSENAL-CHELSEA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Grande spettacolo in programma quest’oggi poco dopo l’ora di pranzo. Alle ore 13:40, in diretta dal Beijing National Stadium di Pechino, di scena la sfida fra l’Arsenal e il Chelsea. Un derby quindi tutto londinese per l’International Champions Cup 2017, già ribattezzata ormai da tutti come la Champions League dell’estate.

Il torneo più prestigioso dei mesi caldi si distribuirà fra Stati Uniti, Cina e Singapore e vedrà coinvolti diversi top club del Vecchio Continente come ad esempio le italiane Milan, Juventus, Inter e Roma, ma anche il Bayern Monaco, il Real Madrid, il Barcellona e molte altre società. Quella fra Arsenal e Chelsea sarà quindi una gara tutta da vivere, sia per l’enorme qualità dei giocatori in campo, sia per la grande rivalità fra le due compagini. Tra l’altro le due formazioni si affrontano a poco meno di due mesi dalla finale di FA Cup, in cui i Gunners ebbero la meglio con il risultato di 2 a 1.

Arsenal e Chelsea che si sfideranno poi il prossimo 6 agosto, nella Community Shield (la partita fra la vincente della FA Cup e del campionato), nonché il 17 settembre nella Premier League 2017-2018. Un match caldissimo fra due società che fino ad ora hanno portato a termine pochi acquisti ma mirati e di qualità. Alla corte di Antonio Conte è sbarcato il centrale di difesa della nazionale tedesca, Antonio Rudiger, prelevato dalla Roma. Insieme a lui anche l’ex centrocampista del Monaco, il talentuoso Bakayoko, ed è cosa fresca l’acquisto di Alvaro Morata, prelevato a titolo definitivo dal Real Madrid soltanto nelle scorse ore.

Difficile capire se lo spagnolo sarà in campo o meno quest’oggi, fatto sta che Conte potrà godere senza dubbio di un’arma in più durante la prossima stagione, in ottica in particolare Champions League. Non sono certamente da meno gli acquisti della squadra londinese allenata da Arsene Wenger, a cominciare dalla stella dell’attacco francese, Lacazette, pagato ben 53 milioni di euro al Lione. Molto interessante anche l’arrivo del terzino sinistro ex Schalke 04, Kolasinac, costato circa 15 milioni di euro.

Probabili formazioni: per l’Arsenal 4-2-3-1 con Cech in porta, Monreal e Kolasinac terzini, Koscielny e Bielik difensori centrali. A centrocampo Granit Xhaka e Coquelin, trequartista centrale Ozil, esterni alti Maitland-Niles e Welbeck e centravanti Lacazette. Per il Chelsea invece 3-4-3 con Willy Caballero tra i pali, in difesa Rudiger, David Luiz ed Azpilicueta, a centrocampo da destra a sinistra Victor Moses, Kanté, Fabregas e Marcos Alonso e nel tridente d’attacco Willian, Batshuayi e Pedrito. La sfida amichevole Arsenal-Chelsea, in diretta a partire dalle ore 13:40 di quest’oggi, valevole per l’International Champions Cup 2017, non sarà visibile in tv in chiaro ne a pagamento. Nessuna emittente tv ha infatti acquisto i diritti per il derby londinese in Cina.

I siti ufficiali di Arsenal e Chelsea, trasmetteranno sui loro canali televisivi, rispettivamente Arsenal Player e Chelsea Tv, la partita in questione. Il match sarà cosi visibile in diretta streaming web attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet. Inoltre, vi ricordiamo i social network dei Gunners e dei Blues per gli aggiornamenti in tempo reale, in particolare le pagine ufficiali Facebook e Twitter. Un’occhiata alle quote dei bookmaker per il pronostico su quest’amichevole internazionale: bet365.it valuta 2,80 il segno 1 per la vittoria dell’Arsenal, poi 3,40 il segno X per il pareggio e 2,40 il segno 2 per il successo del Chelsea, considerato quindi leggermente favorito.

