Bologna–Fc Süd Tirol/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (amichevole)

Roberto Donadoni, allenatore Bologna - LaPresse

DIRETTA BOLOGNA–FC SÜD TIROL: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Alle ore 17:00 di questa sera andrà in scena la sfida fra il Bologna e l’Fc Sud Tirol. Si tratta di una gara amichevole che si disputerà in quel del Campo Sportivo di Laranza, presso la località Castelrotto. Come quasi tutte le società di Serie A, anche gli emiliani si trovano in altura, precisamente nello splendido scenario delle Dolomiti, per godere del fresco di montagna, e allenarsi così in condizioni climatiche decisamente più gradevoli rispetto al torrido caldo delle città.

Il Bologna di Roberto Donadoni scenderà in campo per la terza volta in questa estate 2017, dopo aver affrontato l’AC Sciliar nella primissima uscita, e quindi la Virtus San Marino. Quella di oggi sarà inoltre la terza delle quattro amichevoli che si terranno nelle Dolomiti, ciclo che si chiuderà con la sfida di domenica 23 luglio, quando il Bologna se la vedrà contro il Trento, compagine da poco promossa in Serie D.

I rossoblu guidati dall’ex commissario tecnico della nazionale italiana sono al terzo anno consecutivo a Castelrotto e si apprestano a vivere una stagione 2017-2018 che senza dubbio dovrà regalare più gioie rispetto al campionato scorso, chiusosi con la salvezza, ma senza aver regalato a volte quelle prestazioni che i tifosi e gli addetti ai lavori si aspettavano. Il ritiro nelle Dolomiti terminerà il 26 luglio dopo di che il Bologna si sposterà a Kitzbuhel, (il prossimo 31 luglio), per l’interessante sfida contro i tedeschi del Colonia, compagine che milita nella Bundesliga.

Giovedì 3 agosto, invece, sarà la volta della gara contro l’Al Sadd, club qatariota, match che si terrà a Sankt Johann, in Tirolo. Infine, il match contro l’Hoffenheim, altro club tedesco della Bundes, nella giornata di sabato 5 agosto in Germania, a Sinsheim. Bologna che con grande probabilità si presenterà nell’amichevole contro il Sud Tirol con il suo ultimo acquisto, il centrocampista offensivo uruguagio Cesar Faletti, classe 1992 proveniente dal Luqueno.

La sfida amichevole Bologna-Fc Sud Tirol, in programma questa sera a partire dalle ore 17:00, non sarà visibile in diretta tv, ne sui canali a pagamento e nemmeno su quelli gratuiti. Nessuna emittente televisiva ha infatti pensato di acquistare i diritti per il match estivo in questione. Gli appassionati di calcio nonché i tifosi del Bologna e quelli del Sud Tirol, potranno comunque godersi il match in streaming, comodamente seduti sul divano attraverso il proprio personal computer, lo smartphone o il tablet. Il club emiliano ha infatti deciso di trasmettere attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, tutte le partite dal ritiro di Castelrotto, quindi la gara di oggi e l’ultimo incontro con il Trento.

© Riproduzione Riservata.