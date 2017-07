Brescia-Cagliari/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (amichevole)

Joao Pedro, attaccante Cagliari - LaPresse

DIRETTA BRESCIA-CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Torna in campo il Cagliari di Rastelli. Il club rossoblu affronterà questa sera a partire dalle ore 17:00 il Brescia di Luigi Cagni, gara amichevole che si giocherà a Palazzolo sull’Oglio, proprio nella provincia bresciana. La società rossoblu si trova attualmente in Val di Pejo, in alta montagna per il ritiro estivo, così come le Rondinelle, che invece hanno scelto le valle locali per l’allenamento in vista della prossima stagione, precisamente Prevalle. Una sfida interessante, senza dubbio la prima di prestigio sia per la squadra sarda quanto per quella lombarda. Cagliari che infatti fino ad oggi è sceso in campo contro i dilettanti della Rappresentativa Redival Val di Pejo, vincendo 8 a 0, nonché contro il Real Vicenza, squadra di eccellenza, match anche in questo caso terminato con il risultato di otto reti a zero.

Nell’ultimo incontro dei rossoblu, ottima prova di Giannetti, fra quelli più in spolvero senza dubbio, che viene da un’esperienza più che positiva in Serie B fra le fila dello Spezia, e che cerca la conferma nel massimo campionato. Per lui una bella tripletta che sicuramente non sarà passata inosservata agli occhi di mister Rastelli. Bene anche Luca Cigarini, uno dei nuovi volti di questo Cagliari formato 2017-2018, che ha segnato quello che una volta veniva definito “un eurogol”, una rete addirittura da centrocampo. In gol anche l’idolo indiscusso dei tifosi cagliaritani, quel Marco Borriello che ha gonfiato la rete al 90esimo, prima dell’8 a 0 definitivo al 94esimo firmato Joao Pedro.

Il Brescia ha invece sfidato pochi giorni fa una Rappresentativa dei Dilettanti di Prevalle, (giocatori di Eccellenza e Promozione), terminando la partita con una vittoria di misura, 2 a 1 in proprio favore. Le Rondinelle hanno trovato il gol vittoria solamente al 45esimo di gioco, firmato Ferrante. In precedenza, vantaggio dei Dilettanti al 17esimo con Zagari, e poi pareggio bresciano al 37esimo con Torregrossa. Un inizio estivo quindi in sordina per la squadra di Cagni, che comunque è conscio del fatto che la preparazione atletica è solo agli albori, e il risultato dell’amichevole di cui sopra lascia ovviamente il tempo che trova.

La sfida Brescia-Cagliari, amichevole in programma quest’oggi a partire dalle ore 17:00, non sarà visibile in diretta tv. Nessun canale, ne’ a pagamento ne’ tanto meno a titolo gratuito, in chiaro, ha deciso di acquistare i diritti per la sfida in programma oggi a Palazzolo sull’Oglio. I tifosi di Brescia e Cagliari rimarranno così all’asciutto, e non potranno vedere i propri beniamini in questa interessante partita di mezza estate. Il nostro consiglio è quello di seguire l’incontro in questione attraverso gli aggiornamenti via web, ed in particolare sui due social network principali di Brescia e Cagliari, leggasi Facebook e Twitter.

© Riproduzione Riservata.