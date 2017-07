Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla a Froome: Parigi si avvicina (20^ tappa oggi)

Chris Froome in maglia gialla (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (20^ TAPPA OGGI)- E’ in programma oggi la 20^ e penultima tappa del Tour de France 2017, sulla carta l’ultima frazione che si annuncia davvero decisiva per le classifiche, tra cui anche quella generale che vede anche oggi Sabato 22 luglio il suo leader Chris Froome al via con alle spalle l’iconica maglia gialla. Con la cronometro individuale intorno alla città di Marsiglia infatti i distacchi ebbero farsi importanti tanti uomini classifica potrebbero saltare di fronte a qualche exploit a tempo. Vediamo quindi ora nel dettaglio come si presentato le graduatoria alla vigilia della 20^ tappa della Grande Boucle. Come detto uno leader della classifica generale e maglia gialla sempre Chris Froome ora con il crono totale di 83H 26' 55'': dietro all’alfiere del team Sky rimane inalterato il vantaggio di Romain Bardet a 23 secondi, con la terza piazza del podio provvisorio nelle mani del colombiano della Cannondale Rigobero Uran a+27 secondi dal britannico. Nella top five mantengono le posizioni rispetto alla precedente frazione anche lo spagnolo Mikel Landa e il nostro Fabio Aru rispettivamente a 1’36 e 1’55”. Completano la top ten a distacchi inalterati anche Daniel Martin, Simo Yates, Luois Meintjes, Warren Barguil e Albero Contador.

Rispetto alla frazione precedente la classica che ha subito più modifiche è stata quella a punti, anche se qui il leader incontrastato vestito di verde rimane Micheal Matthews, sempre in testa con 364 punti. Ora dietro all’australiano pur resistendo André Greipel a 204 punti, troviamo al terzo gradino del podio Boasson Hagen a 200 punti, con il nostro Sonny Colbrelli scivolato alla quarta piazza. Nulla invece è cambiato nella graduatoria riservata agli sciatorie e oggi data la natura della 20^ tappa non sono attese novità: il leader della maglia a pois rimane ancora Warren Barguil, primo con 169 punti. Nella top 3 che presumibilmente andrà a podio vediamo poi Primoz Roglic fermo a 80 unti e il belga Thomas De Gendt fermo invece a 64 punti. Nella classifica riservata ai giovani invece il leader di bianco vestito rimane ancora una volta l’uomo classifica Simo Yates: dietro all’alfiere della Orica Scott troviamo il sudafricano Luois Meintjes fermo a 2 minuti e 6 secondi di ritardo con Buchmann sempre terzo ma ora con un ritardo di 26’ 15”.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a +00’23”

3. Rigoberto Uran (Col, Cannondale) a +00’29”

4. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a +1’36”

5. Fabio Aru (ita, Astana) a +1’55”

6. Daniel Martin (Irl, Quick Step) a +2’56”

7. Simon Yates (Gbr, Orica Scott) a +4’49”

8. Louis Meintjes (Rsa, UAE Team Emirates) a 6'52"

9. Warren Barguil (Fra, Sunweb) a +8’22”

10. Alberto Contador (Spa, Trek Segafredo) a +8’34”

