Crotone Acri/ Info streaming video e diretta tv, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA CROTONE ACRI, INFO STREAMING E ORARIO TV: PROBABILI FORMZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE). Crotone-Acri, partita amichevole che si disputerà sabato 22 luglio 2017 alle ore 18.00, presso l'impianto "Pasquale Castrovillari" situato nel comune che si trova in provincia di Cosenza, sarà un'ulteriore banco di prova - il secondo per la precisione - per la squadra allenata da Davide Nicola che in ritiro sta affinando la preparazione in vista dell'inizio del nuovo campionato. Per la seconda volta nella sua storia il Crotone militerà in Serie A dopo la miracolosa salvezza agguantata in extremis all'ultima giornata dopo che a metà stagione il club calabrese sembrava praticamente spacciato. Sulle ali dell'entusiasmo, dunque, i giocatori si sono riuniti a Moccone con l'obiettivo di ripetere l'impresa e grazie all'esperienza accumulata lo scorso anno il Crotone potrà puntare a fare decisamente meglio.

Quattro giorni fa nella prima amichevole estiva, la squadra di Nicola ha battuto per 12 a 0 una rappresentativa locale, sono stati novanta minuti utili più che altro a far riprendere familiarità con i ritmi di gioco ai calciatori dopo la - meritata - pausa estiva e ad avvicinarli alla migliore condizione di forma possibile che per forza di cose è ancora lontana. Per quanto riguarda la squadra avversaria, invece, l'Acri è una squadra che milita nella categoria Eccellenza Calabria che nell'ultima stagione ha concluso il campionato al quinto posto nel girone A senza però disputare i play-off visti i 23 punti tra la seconda e la terza classificata. Il club è allenato da Mario Pascuzzo e nella sua storia ha preso parte per 11 volte al campionato dilettanti, l'ultima volta nel 2011-12.

Probabilmente contro l'Acri il tecnico del Crotone, Davide Nicola, sarà tentato di effettuare qualche esperimento e sperimentare nuovi moduli tattici: in porta, nell'arco dei novanta minuti, potrebbe esserci spazio per i tre portieri Cordaz, Festa (che lo scorso anno, quando è entrato in azione, ha fatto in pieno il suo dovere) e Viscovo; in difesa i titolari "Ceccherini, Claiton Dos Santos, Martella e Sampirisi" partiranno dal primo minuto ma nel corso del match il mister potrebbe gettare nella mischia anche "Dussenne e Cuomo"; nella linea mediana del campo si alterneranno i nuovi acquisti Kragl e Faraoni che completeranno il reparto assieme a "Nalini e Acosty con Rohden, Barberis, Suljic" e il rientrante Stoian pronti a subentrare in corso d'opera.

L'attacco sarà formato dalle due punte "Tonev e Simy" e c'è grande attesa nel rivedere in azione con la maglia del Crotone Ante Budimir, tornato in Calabria dopo l'esperienza non proprio spumeggiante nelle fila della Sampdoria, ed è di questi minuti la notizia di un altro ritorno importante, quello di Marcello Trotta che assieme a Diego Falcinelli è stato uno dei principali artefici del miracolo salvezza ma che con ogni probabilità non vedremo in campo oggi essendo ancora in ritiro con il Sassuolo.

I bookmaker non accettano scommesse sull'esito di Crotone-Acri, trattandosi di un'amichevole tra una formazione che milita in Serie A e un'altra che invece gioca nell'Eccellenza Calabria sembra inverosimile che la formazione di Nicola possa perdere e dunque la quota dell'1 sarebbe troppo bassa per poter essere giocabile.

Per quanto riguarda la copertura televisiva dell'incontro, i residenti in Calabria potranno usufruire della diretta tv su Esperia TV (canale 18 del digitale terrestre), in alternativa è disponibile per tutti la diretta streaming video su internet sul sito ufficiale dell'emittente esperia.tv. Non mancheranno gli aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali social del Crotone, tramite la pagina Facebook (http://fb.com/F.C.Crotone/) e Twitter (http://twitter.com/FcCrotoneOff).

