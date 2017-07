Diretta/ Italia Rep Domenicana: info streaming video e tv, risultato live (World Grand Prix 2017)

Diretta Italia Repubblica Domenicana (LaPresse)

DIRETTA ITALIA REPUBBLICA DOMENICANA:INFO STREAMING VIDEO E TV, (WORLD GRAND PRIX 2017 VOLLEY FEMMINILE) – Italia Repubblica Domenicana è la partita di volley femminile in programma per oggi sabato 21 luglio alle ore 10.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le ore 15.000 locali) a Bangkok in Thailandia, e valida nella seconda giornata del terzo fine settimana dedicato al World Grand Prix 2017. Si avvicina il tempo dei verdetti per questa massima competizione mondiali targata Fivb: le azzurre di Mazzanti sognano ancora un posto nella Final six e la sfida di oggi potrebbe rivelarsi decisiva. Questo weekend le azzurre infatti hanno affrontato le turche e domani scenderanno in campo contro le padrone di casa tailandesi, ma di queste formazioni chi nutre ancora il sogno delle qualificazioni sono proprio le domenicane.

Avuto accesso avendo trovata la 18^ posizione nel World Grand Prix del 2016 la nazionale domenicana potrebbe essere l’ostacolo nel bellissimo percorso finora intrapreso dalla nazionale italiana del ct Mazzanti: le americane, mai andate a podio in questo tipo di competizione difficilmente riuscirà ad accedere al tabellone finale ma non per questo oggi scenderanno in campo con minor cattiveria. Di certo le azzurre dovranno mettere in campo tutte le energie rimaste dopo il complicato incontro con la Turchia nella giornata di ieri: per la compagine di Mazzanti raggiungere la Final Six a meno di un anno dalla débâcle di Rio con uno staff tecnico e una rosa profondamente rinnovati sarebbe un sogno e finora l’Italia non ancora mai deluso i suoi fan, nonostante qualche risultato negativo incassato.

Ricordiamo che la partita tra Italia e Repubblica Domenicana attesa alle ore 10.00 del mattino italiano non sarà visibile in diretta tv: il match del World Grand Prix 2017 sarà però visibile per tutti gli appassionati in diretta live streaming video sul profilo Youtube ufficiale della federazione internazionale (FIVB Volly ball). Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Fivb (www.fivb.com) oltre che della competizione (www.worldgrandprix.2017.fivb.com) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live.

