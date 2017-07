Dybala al Barcellona? / Calciomercato, i blugrana ci provano. Con la cessione di Neymar assalto alla Joya

Paulo Dybala (Foto: Lapresse)

DYBALA AL BARCELLONA? CALCIOMERCATO, I BLAUGRANA CI PROVANO. CON LA CESSIONE DI NEYMAR ASSALTO ALLA JOYA - Il Barcellona ha messo gli occhi su Paulo Dybala, gioiellino della Juventus tornato a far gola al club blaugrana, che già in passato aveva tentato di strapparlo ai bianconeri. Il motivo di un simile ritorno di fiamma dei catalani per la Joya dipende dalla possibile cessione di Neymar, finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Con l'ipotetica cessione del brasiliano, il Barça avrebbe cash sufficiente per tentare l'assalto a un nuovo campione capace di infiammare la piazza e formare un tridente da sogno con Messi e Suarez. Dybala è considerato il profilo adatto, sia per qualità che margine di crescita. Stando ai media spagnoli, l'argentino avrebbe un particolare accordo con la Juventus: in caso di una chiamata del Barcellona - annessa a un'offerta di almeno 120 milioni di euro – il ragazzo obbligherebbe la Vecchia Signora a lasciarlo partire.



Per il momento non ci sono proposte, né offerte. Non mancano tuttavia le suggestsioni, alimentate dalle parole del tecnico dei catalani, Ernesto Valverde. “Neymar? Vogliamo che resti, è un grande calciatore. Se accadrà qualcosa in futuro – ha detto l'erede di Luis Enrique - ci penseremo. Dybala? Lo conoscono tutti e ci piace, ma mi piacciono di più i miei giocatori”. Insomma, una mezza apertura con chiusura chiaramente rivolta a tutelare le dinamiche interne del club blaugrana. La Juventus, dal canto suo, non dovrebbe aver particolare bisogno di incassare, visto che ha appena venduto Bonucci al Milan e potrebbe presto cedere anche Cuadrado e Alex Sandro. Ma se Neymar dovesse approdare al Psg il Barcellona potrebbe davvero tentare l'assalto a Dybala. E in quel caso potrebbe succedere davvero di tutto.

