FIORENTINA BARI/ Info streaming video e tv, orario, probabili formazioni: i rompicapo di Pioli

Diretta Fiorentina-Bari, Foto Lapresse

DIRETTA FIORENTINA-BARI, INFO STREAMING VIDEO E TV: I ROMPICAPO DI PIOLI - A parte le insidie di questo Fiorentina-Bari, sicuramente il quadro è molto complesso da gestire per Stefano Pioli. Poco fortunato essendosi ritrovato ad allenare una Lazio divenuta una vera e propria polveriera un anno fa, un’Inter con poca anima letteralmente crollata nel girone di ritorno dopo un buon inizio sotto la guida del tecnico parmense, ed ora una Fiorentina che appare in smobilitazione. Pioli è un allenatore ambizioso capace di giocare un gioco d’attacco a tratti esaltante, ma che spesso non riesce a curare con la stessa attenzione la fase difensiva, come si è visto anche alla guida dell’Inter. Per il tecnico viola però sarà fondamentale comprendere, prima ancora del modulo che dovrebbe essere il 4-3-3, quale squadra avrà a disposizione per affrontare la stagione che si prospetta particolarmente difficile. Le cessoni di Kalinic e Bernardeschi dovrebbero sbloccare definitivamente il mercato col DS Pantaleo Corvino pronto a portare alla corte di Pioli almeno due attaccanti e due centrocampisti se dovesse partire anche Vecino.

DIRETTA FIORENTINA-BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE, OGGI) - Fiorentina-Bari è un'amichevole in programma sabato 22 luglio 2017 alle ore 17.30 presso lo stadio "Benatti" di Moena, località dove il club viola sta svolgendo il proprio ritiro estivo in vista dell'inizio della nuova stagione. Per la formazione di Stefano Pioli (che ha preso il posto in panchina di Paulo Sousa) si tratterà dell'ultimo test in altura prima di rientrare alla base a Firenze, nella precedente amichevole i viola hanno battuto proprio il Trento per 5 a 0 grazie alle reti di Babacar, Zekhnini, Hagi, Gori e all'autogol di Casagrande, liquidando in precedenza la rappresentativa del Trentino per 11 a 0 e il team Val di Fassa per 7 a 0.

La formazione pugliese la cui guida tecnica è stata affidata a Fabio Grosso è invece reduce dal 10-0 rifilato al Piné, buone sensazioni in questi primi giorni di ritiro anche per la squadra che milita in Serie B e che quest'anno punta alla promozione dopo aver fallito l'obiettivo nelle ultime stagioni nonostante una rosa tecnicamente più che valida.

Contro il Bari la Fiorentina potrebbe scendere in campo con il seguenti undici: in porta fiducia a Sportiello, nel 4-2-3-1 di Pioli la linea difensiva sarà formata da Astori, Bruno Gaspar, Maxi Olivera e Vitor Hugo, con Cristoforo e Carlos Sanchez che occuperanno la linea mediana; Chiesa, Hagi e Zekhnini nel ruolo di trequartisti avranno il compito di servire il maggior numero possibile di palloni alla prima e unica punta Babacar che quest'anno nel caso dovesse partire Kalinic potrebbe ritagliarsi un ruolo da sicuro protagonista.

Fabio Grosso potrebbe proporre Micai o Furlan tra i pali, una difesa a quatto con gli esterni Scalera (in ballottaggio con Cassani) e Morleo che andrebbero ad affiancare i centrali Capradossi e Masi; a Basha le chiavi del centrocampo, supportato da Busellato e Salzano con il veterano Brienza pronto a subentrare a gara in corso; tridente d'attacco composto da Galano e Improta con Nené e Raicevic che si contenderanno il ruolo di unica punta.

Fiorentina nettamente favorita stando alle quote aggiornate dei bookmaker: su Bet365 l'1 dei viola viene dato ad appena 1,50; quote decisamente più alte per quanto riguarda l'X (3,90 su Betlic) e il 2 dei galletti (5,75 su Unibet). Trattandosi di un'amichevole le due squadre non dovrebbero prestare particolare attenzione alla fase difensiva e giocando soprattutto per lo spettacolo non sarà difficile vedere tanti gol, motivo per cui su Bet365 la quota dell'Over (1,63) è più bassa rispetto a quella dell'Under (2,25). Su Betclic il risultato esatto di 3-1 in favore della formazione di Pioli viene dato a 10,50.

Solamente i residenti in Puglia potranno usufruire della diretta tv di Fiorentina-Bari sul canale Telenorba (canale 10 del digitale terrestre), buone notizie invece per la diretta streaming video su internet che sarà disponibile sul sito ufficiale della Fiorentina all'indirizzo www.fiorentina.it

© Riproduzione Riservata.