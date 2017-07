GENOA-HOFFENHEIM/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Genoa, amichevole contro l'Hoffenheim (foto LaPresse)

DIRETTA GENOA-HOFFENHEIM: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) Importante test amichevole per il Genoa di Juric, sabato 22 luglio 2017 alle ore 21.00. Si affronteranno infatti i Grifoni ed una formazione tedesca impegnata anche in Champions League in questa stagione, l’Hoffenheim. L’appuntamento è fissato alle ore 17, e rappresenterà l’ultima sfida che chiuderà il ritiro dei rossoblu svoltosi a Neusfit, in Austria. Il Genoa è reduce da una travagliatissima stagione che ha visto i Grifoni salvarsi praticamente per il rotto della cuffia, solo grazie ad un’importantissima vittoria contro l’Inter.

L’Hoffenheim invece cercherà in questa estate, tramite il preliminare di Champions League, la consacrazione internazionale dopo il quarto posto ottenuto nella Bundesliga della passata stagione. Da segnalare la formula particolare del test amichevole che non si svolgera nei classici due tempi da 45 minuti, ma che vedrà le due squadre confrontarsi in quattro tempi da 30 minuti ciascuno, con tutta la rosa a disposizione dei due mister che avrà modo di trovare spazio.

L’Hoffenheim ha vinto recentemente il test in Germania della Telekom Cup, battendo il Borussia Monchengladbach. Contro il Genoa i tedeschi dovrebbero schierare Stolz in porta e una difesa a quattro con Posch e Zuber esterni ed Hubner e Bikakcic difensori centrali A centrocampo Schar sarà il registra con Grillitsch e Wahling al suo fianco, mentre Terrazzino ed Ochs saranno sulle fasce ed Uth sarà il centravanti.

L’Hoffenheim ha cambiato abbastanza dopo essere stato la rivelazione della Bundesliga e dovrà rodarsi, ma si troverà di fronte un Genoa a sua volta vero e proprio cantiere aperto, con Juric che non potrà schierare il nuovo acquisto Lapadula, ancora alla ricerca della migliore forma fisica. E’ saltato l’acquisto di Centurion mentre Bertolacci dovrebbe ripartire dopo l’addio al Milan e potrebbe giocare qualche minuto. Di sicuro la rosa rossoblu è ancora incompleta in attesa che si perfezioni il passaggio di proprietà dal presidente Preziosi, ormai pronto a lasciare, ai nuovi proprietari.

Come per tutti i maggiori test amichevoli calcistici del weekend, anche per Genoa-Hoffenheim gli scommettitori avranno modo di poter effettuare le loro previsioni sulla partita. Che vedrà affrontarsi due squadre divise dagli obiettivi stagionali ma anche dalla preparazione estiva, con l’Hoffenheim comprensibilmente più avanti perché la Bundesliga inizierà prima, ma anche per affrontare al meglio il preliminare di Champions League.

Dunque la vittoria della squadra tedesca viene quotata 2.00 (agenzia Unibet), il pareggio viene quotato 3.75 (agenzia Bet365) e la vittoria rossoblu viene quotata 3.30 (agenzia Paddy Power), con i tedeschi quindi favoriti nel confronto. Telenord, sul canale 165 del digitale terrestre e sul canale 845 del satellite di Sky, trasmetterà sabato 22 luglio 2017 alle ore 17.00 in esclusiva la diretta tv dell’amichevole tra Genoa e Hoffenheim, che sarà anche riproposta in differita nella replica delle ore 21.

