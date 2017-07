Juventus-Barcellona/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Juventus-Barcellona, International Champions Cup (LaPresse)

DIRETTA JUVENTUS-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - Anche per la Juventus è tempo di giocare: contro il Barcellona, alla mezzanotte italiana tra sabato 22 e domenica 23 luglio, il MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey - di fatto a un’incollatura da New York - apre le porte all’esordio estivo dei bianconeri, che partono subito con il tonnellaggio pesante e, come i blaugrana, si iscrivono alla International Champions Cup 2017.

Nel girone americano hanno già giocato la Roma (contro il Psg) e le due di Manchester che si sono sfidate nel derby; ora tocca alla Juventus svelarsi, per i bianconeri si torna a giocare dopo una stagione che ha visto la squadra abbattere i record italiani per scudetti e Coppe Italia consecutive ma che si è conclusa con l’amarissima sconfitta nella finale di Champions League. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI JUVENTUS-BARCELLONA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

Non solo: alla ripresa, i bianconeri si sono ritrovati senza Dani Alves, che ha rescisso il contratto dopo una sola stagione, e soprattutto Leonardo Bonucci che ha firmato con il Milan dopo sette anni e una carriera che sembrava destinata a chiudersi a Vinovo. Sia come sia, la Juventus è ancora la squadra da battere in Italia, ma il calciomercato dovrà dare risposte importanti.

Dall’altra parte, arriva un Barcellona che proprio contro la Juventus ha frenato la sua corsa in Champions League; per Ernesto Valverde non sarà semplice raccogliere l’eredità di Luis Enrique, in casa blaugrana si riparte con una nuova era e questo, almeno nei due episodi recenti, ha significato centrare il Triplete al primo colpo. E’ presto per dire se anche Valverde seguirà l’esempio dei suoi predecessori; intanto in rosa è arrivato il terzino portoghese Nélson Semedo, ma tante cose sono in forse a cominciare dalla posizione di Neymar, e di altri eventuali acquisti che per il momento latitano.

Con quali formazioni si presenteranno in campo le due squadre? La lista dei convocati a disposizione di Massimiliano Allegri è lunga: possiamo ipotizzare una Juventus con Buffon a difendere i pali, una linea difensiva con Lichtsteiner e Alex Sandro sulle corsie mentre in mezzo potrebbero agire Benatia e Chiellini. Sia Bentancur che Douglas Costa potrebbero essere subito titolari; in mediana Khedira potrebbe essere il prescelto, sulla trequarti invece spazio a Cuadrado e Dybala mentre davanti Mandzukic e Higuain si giocano il posto con il giovane Moise Kean.

Nel Barcellona ci sono tutti i big: e dunque, in porta Cillessen con Semedo subito titolare a destra, dall’altra parte Digne o Jordi Alba con Piqué e Umtiti favoriti per giocare in mezzo. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Sergio Busquets, magari con Rakitic e Denis Suarez; da valutare ovviamente le tante soluzioni alternative, da Arda Turan a Munir El Haddadi che può anche giocare come mezzala e che è tornato dal prestito nel Valencia. Davanti potremmo già vedere la MNS: Messi, Neymar e Luis Suarez, in alternativa Paco Alcacer.

Sono disponibili le quote Snai per scommettere sulla partita di East Rutherford: ci dicono che a essere favorito è il Barcellona, che ha una quota per la vittoria (segno 2) di 2,15 contro il 3,00 per il segno 1 che caratterizza la vittoria della Juventus. Il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, vale 3,45 la somma messa sul piatto.

La diretta tv di Juventus-Barcellona è garantita da Premium Sport e Premium Sport HD, dunque è un’esclusiva riservata agli abbonati del digitale terrestre a pagamento che, in assenza di un televisore, potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

