Kalinic al Milan/ Calciomercato, il croato a un passo dai rossoneri (ultime notizie)

KALINIC AL MILAN, CALCIOMERCATO: LA FIORENTINA HA CEDUTO? (ULTIME NOTIZIE) - Milan sempre più scatenato sul calciomercato: alla nuova dirigenza cinese non sono stati bastati gli acquisti - in rigoroso ordine alfabetico - di Andrè Silva, Biglia, Bonucci, Borini, Calhanoglu, Conti, Kessié, Musacchio e Ricardo Rodriguez, la società intende rinforzarsi ulteriormente e il prossimo obiettivo sempre più a portata di mano si chiama Nikola Kalinic. Il centravanti croato, al passo d'addio con la Fiorentina, potrebbe diventare il decimo volto nuovo di peso della squadra di Vincenzo Montella che alla vigilia del nuovo campionato potrebbe ritrovarsi a disposizione un'autentica corazzata in grado di dare l'assalto non solo alla Champions League (che dal 2018 vedrà ben quattro italiane accedere direttamente ai gironi) ma anche allo scudetto se il tecnico riuscirà a trovare presto l'amalgama giusta e a creare un gruppo coeso e affiatato.

Il valore di mercato di Kalinic si assesta intorno ai 20 milioni di euro e per quella cifra la Fiorentina lo lascerebbe partire, il Milan potrebbe pagarlo grazie ai soldi derivanti dalla cessione di Carlos Bacca: l'attaccante colombiano dopo due stagioni nelle fila dei rossoneri non rientrerebbe più nel progetto tecnico e il club meneghino ha bisogno di accelerare il mercato in uscita per non ritrovarsi una rosa larghissima.

Tutto ciò senza dimenticare che il sogno nel cassetto è senz'altro Andrea Belotti: il presidente del Torino, Urbano Cairo, intende tenersi stretto il suo pupillo, ribadendo più volte che andrebbe via solamente di fronte a cifre monstre che il Milan sembra in grado di garantire, in che modo lo scopriremo solo vivendo.

