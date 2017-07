Milinkovic-Savic alla Juventus? / Calciomercato, il fratello assicura: Sergej vuole solo i bianconeri

Sergej Milinkovic-Savic (Foto: Lapresse)

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, IL FRATELLO ESCE ALLO SCOPERTO: SERGEJ VUOLE SOLO I BIANCONERI - Spunta un nome nuovo in casa Juventus, quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista biancoceleste era già finito sul taccuino dei bianconeri, ma negli ultimi mesi il suo nome era svanito in un nulla di fatto. Adesso ecco il ritorno di fiamma che spiazza tutti. Il fratello di Milinkovic-Savic, il portiere del Torino Vanja, avrebbe rilasciato dichiarazioni esplosive a Eleven Sports riguardanti il futuro del laziale. Il giornalista polacco Mateusz Swiecicki ha infatti scritto un tweet che non lascia spazio all'immaginazione: “Vanja ci ha detto che Sergej vuole andare solo alla Juventus”.



Non è certo un segreto che Marotta e Paratici siano a lavoro per regalare ad Allegri un rinforzo in mediana. E l'idea Milinkovic-Savic è un'ipotesi che stuzzica l'ambiente juventino, a maggior ragione se il ragazzo volesse davvero indossare i colori bianconeri. La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto 35 milioni di euro più 5 di bonus. La Lazio, tuttavia, dopo aver ceduto Biglia al Milan, non vorrebbe perdere un altro faro della mediana. Resta l'incognita delle parole di Vanja. Se fosse proprio Milinkovic-Savic a spingere per la Juventus, potrebbero aprirsi scenari interessanti.

