Mondiali di Scherma 2017/ Info streaming video e diretta tv, programma, finali e italiani in gara (Lipsia)

Diretta Mondiali di Scherma 2017 a Lipsia (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI DI SCHERMA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROGRAMMA, FINALI, ORARI E ITALIANI IN GARA (LIPSIA OGGI 22 LUGLIO)- I Mondiali di Scherma 2017 a Lipsia tornano protagonisti anche oggi sabato 22 luglio con un’altra giornata dedicata ai tabellino finali. Come ieri quindi nella giornata ordine si partirà dai 64^di finale fino alle più attese finale delle medaglie, previsti nella prima serata, tardo pomeriggio. Dopo i successi del fioretto femminile che hanno dato all’Italia un bel bronzo di Arianna Errigo e una medaglia d’argento a Alice Volpi, oggi è tempo per i torneo femminile di vedere in pedana le azzurre della sciabola: gli uomini invece cercheranno un riscatto dopo la débâcle di ieri con la spada. Vediamo quindi nel dettaglio il programma della giornata con orari e gli italiani in gara oggi a Lipsia per i Mondiali di scherma 2017.

La giornata avrà inizio ufficialmente alle ore 9.00 con la sciabola femminile e 4 italiane pronte al via ovvero Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta tutte presenti nel tabellone finale in qualità di teste di serie. Alle ore 10.10 il via del torneo maschile della spada e con presenti sulle pedane tedesche 4 azzurri in gara ovvero Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. Potrebbe apparire quasi superfluo dire che anche oggi le ambizioni della nazionale di scherma sono di medaglie: da anni la compagine azzurra in tutte le tre disciplina è regina e dopo le due medaglie di eri anche oggi si c’è molta attesa per i nostri azzurri.

Ricordiamo come tutti gli appassionati potranno seguire in diretta tv questa giornata dei Mondiali di scherma 2017: sulla tv nazionale l’appuntamento è dalle ore 17.00 alle ore 19.25 su Raisport (numero 57 del digitale terrestre) mentre sul satellite verrà dato spazio alle pedane dalle ore 19 alle ore 20 su Eurosport 2 visibile sia su Sky che Mediaset Premium. Per la diretta streaming video ricordiamo quindi di collegarsi al portale raiplay.it gratuito, mentre per coloro che sono in possesso di una abbonamento al satellite potranno accedere alle app collegate Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player. Consigliamo poi di consultare il sito nazionale della federazione della scherma (www.federscherma.it) per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e i risultati degli italiani in gara.

