Napoli Chievo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Napoli-Chievo (LAPRESSE)

DIRETTA NAPOLI CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Sabato 22 luglio 2017 va in scena un antipasto della prossima Serie A: l’amichevole tra Napoli e Chievo, in programma a Trento dalle ore 21:00. Test probante per capire lo stato di forma delle due squadre, due settimane dopo l’inizio della preparazione e soprattutto a meno di un mese dall’inizio del nuovo campionato, che comincerà domenica 20 agosto.

Inoltre il Napoli, giunto terzo nella Serie A 2016-2017, dovrà disputare a fine agosto anche il turno playoff per accedere ai gironi della prossima Champions League (l’avversario si conoscerà il 4 agosto): dall’amichevole contro il Chievo Maurizio Sarri si attende quindi indicazioni positive, da una squadra che al momento non ha ritoccato il suo undici titolare limitando le operazioni in entrata a due acquisti, quelli dell’esterno offensivo Adam Ounas e del terzino portoghese Mario Rui. Quest’ultimo in particolare è un giocatore che Sarri conosce bene per i comuni (e proficui) trascorsi ad Empoli, dal canto suo il franco-algerino Ounas si è già messo in buona evidenza nelle tre amichevoli precedenti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI NAPOLI-CHIEVO LIVE: SEGUI L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (SABATO 22 LUGLIO 2017)

Discorso simile ma non troppo per il Chievo, che si accinge a disputare la sedicesima annata nel massimo campionato: dalla stagione 2001-2002, quella del miracoloso debutto con Gigi Delneri in panchina, i gialloblu hanno mancato soltanto nel 2007-2008. Rispetto all’ultimo torneo l’impianto di squadra è rimasto il medesimo, ma la società si è mossa per ringiovanire un po’ la rosa senza per ora privarla dei suoi elementi cardine. La spina dorsale è ancora composta dal portiere Sorrentino, il difensore Dainelli, il centrocampista Radovanovic, il trequartista Birsa e la punta Pellissier, dal mercato sono però arrivati giocatori interessanti che potranno dare una mano a mister Maran nel corso del campionato.

Per l’amichevole di Trento le agenzie di scommesse favoriscono i partenopei: su bet365.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Napoli a quota 1,36, il segno X per il pareggio a 4,80 e il segno 2 per il successo del Chievo a quota 6,00. Quanto alle probabili formazioni, i due tecnici dovrebbero sperimentare assetti quanto più simili a quelli teoricamente titolari. Per il Napoli quindi previsto il solito 4-3-3 con Rafael Cabral in porta, a meno che Reina non abbia smaltito gli ultimi acciacchi fisici. In difesa dovrebbero giocare Maksimovic e Koulibaly, con Hysaj e Ghoulam esterni bassi. A centrocampo spazio ad Allan, Jorginho ed Hamsik, mentre l’attacco vedrà Callejon ed Insigne muoversi ai lati di Mertens.

Il Chievo dovrebbe rispondere con il suo 4-3-1-2: davanti a Sorrentino i centrali difensivi Dainelli e Cesar, con Cacciatore e Gobbi a completare la linea. Davanti alla difesa Radovanovic fiancheggiato dalle mezzali Castro e Bastien, da non escludere l’impiego dell’ex Bayern Monaco Gianluca Gaudino in posizione di perno. Pacchetto offensivo con Birsa alle spalle del tandem Pellissier-Inglese. L’amichevole precampionato tra Napoli e Chievo sarà trasmessa in diretta tv da Sky, sul canale Calcio 1 HD (numero 251, codice per l’acquisto in pay-per-view 406259), e da Mediaset sul canale Premium Calcio 1 visibile al numero 576 del digitale terrestre. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni SkyGo e PremiumPlay.

