PSG-Tottenham/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta PSG-Tottenham: qui il brasiliano Lucas Moura, 24 anni (LAPRESSE)

DIRETTA PSG-TOTTENHAM: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Nella notte italiana tra sabato 22 e domenica 23 luglio 2017 si gioca ad Orlando, in Florida, l’amichevole tra i francesi del PSG e gli inglesi del Tottenham: calcio d’inizio alle 02:00 ora italiana (le 20:00 locali). La test è valido per l’International Champions Cup 2017 e vede di fronte due squadre in cerca di rivincite, nei rispettivi campionati ma anche sulla scena europea.

Il PSG allenato dallo spagnolo Unai Emory ha visto interrompersi il suo dominio nella Ligue 1: il Monaco ha scippato il titolo nazionale ai parigini che si sono visti beffare in maniera ben più clamorosa in Champions, uscendo negli ottavi di finale per mano del Barcellona dopo aver vinto per 4-0 la gara d’andata in casa. PSG che quindi si è dovuto accontentare delle due coppe nazionali, quella di Lega e quella di Francia conquistate rispettivamente contro Monaco e la rivelazione Angers.

Il Tottenham invece è guidato da un allenatore argentino, Mauricio Pochettino, e nel 2016-2017 si è classificato secondo in Premier League dietro al Chelsea di Antonio Conte. Le coppe invece hanno riservato solo delusioni agli Spurs, eliminati dalla fase a gironi della Champions League e dai sedicesimi di finale in Europa League; il cammino in FA Cup invece si è interrotto ad un passo dalla finale, sempre a causa del Chelsea che si è imposto per 4-2 in semifinale.

Nella nuova annata, sia il PSG che il Tottenham puntano a centrare il titolo nazionale e a fare più strada possibile in Champions League. Non ci sono precedenti recenti tra le due squadre: per l’amichevole di Orlando le agenzie di scommesse favoriscono la formazione francese. Sul portale bwin.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria del PSG a quota 1,95, il segno X per il pareggio tra le due squadre a 3,40 e il segno 2 per il successo del Tottenham a quota 3,30. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari PSG e Tottenham andranno direttamente ai calci di rigore.

Probabili formazioni: il PSG, che ai rigori ha battuto la Roma nel primo match dell’International Champions Cup, dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Areola, in difesa da destra a sinistra previsti Dani Alves, Kimpembe, Thiago Silva e Kurzawa. A centrocampo Rabiot e Matuidi, sulla trequarti Lucas Moura, Pastore e Gonçalo Guedes e davanti Cavani, o in alternativa il giovane classe 1998 Odsonne Edouard.

Schieramento speculare per il Tottenham di Pochettino che dovrebbe schierare Hugo Lloris tra i pali, l’austriaco Wimmer e Vertonghen al centro della difesa, Trippier e Ben Davies nei ruoli di terzini. In mezzo al campo Eric Dier e Victor Wanyama, più avanzato Dele Alli e sulle corsie laterali il francese N’Koudou e il sudcoreano Leung-Min Son. Il riferimento offensivo sarà uno tra Harry Kane e l’olandese Vincent Janssen.

L’amichevole tra PSG e Tottenham, valida per l’International Champions Cup 2017, sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Sport 2 HD, canale numero 371 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381. Gli abbonati Premium potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

