Probabili formazioni/ Juventus-Barcellona: quote, le ultime novità live (International Champions Cup 2017)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BARCELLONA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Anche per Juventus e Barcellona è arrivato il momento di iniziare l’estate: lo faranno sfidandosi al MetLife dI East Rutherford nella partita di International Champions Cup 2017, alla scoccare della mezzanotte italiana di domenica 23 luglio. Lo scorso anno i quarti di finale, due anni fa la finale di Champions League: le due squadre non si sono incrociate spessissimo in Europa ma lo hanno fatto in tre intense partite nelle ultime tre stagioni, e ora rinnovano la loro rivalità in questa amichevole di grande lusso. Possiamo dunque andare a ipotizzare quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus-Barcellona.

JUVENTUS-BARCELLONA: PRONOSTICO E QUOTE - L’agenzia di scommesse Snai prevede che il Barcellona sia favorito sulla Juventus nella partita di International Champions Cup: infatti la quota per il segno 2, che identifica la vittoria dei blaugrana, vale 2,15 contro il 3,00 assegnato invece al segno 1, per la vittoria della Juventus. Il pareggio, ovvero segno X - porterebbe ai calci di rigore - è quotato 3,45 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

FORMAZIONI JUVENTUS - Naturalmente è difficile prevedere con quale formazione Massimiliano Allegri scelga di giocare: l’obiettivo è quello di ruotare gli effettivi per quanto possibile, dunque non sarà poi fondamentale chi inizierà. Trattandosi però di una partita di cartello, il tecnico toscano vorrà ovviamente provare a essere competitivo: per questo possiamo aspettarci una difesa molto vicina a quella che sarà titolare, con Buffon a difendere i pali e protetto da Benatia e Chiellini, con Lichtsteiner e Alex Sandro a presidiare le corsie laterali. A centrocampo potrebbe trovare spazio il giovane Rodrigo Bentancur, più che altro perchè Allegri vuole e deve valutarlo per decidere se confermarlo per la stagione o destinarlo al prestito per farlo crescere; al suo fianco si giocano la maglia Khedira, Pjanic e Marchisio che partono sostanzialmente alla pari. Le suggestioni maggiori arrivano dal reparto offensivo: Douglas Costa dovrebbe iniziare dal primo minuto, la sua corsia di competenza sarà la sinistra con Cuadrado eventualmente impiegato sulla destra, Paulo Dybala è il prescelto per fare il trequartista a meno che Allegri non decida per un altro assetto. Higuain e Mandzukic sono in ballottaggio per il posto di prima punta; nel secondo tempo eventualmente vedremo i tanti giovani che il tecnico della Juventus ha portato con sè.

FORMAZIONI BARCELLONA - Anche Ernesto Valverde, che di fatto inizia oggi la sua avventura con il Barcellona, ha l’imbarazzo della scelta ma valuta di mandare in campo i migliori. Aspettando il ritorno di Ter Stegen, in porta ci sarà l’olandese Cillessen; il volto nuovo Nélson Semedo, per ora unico acquisto nella campagna di rafforzamento blaugrana, dovrebbe occupare subito la corsia destra di difesa con Jordi Alba a giocarsi il posto con Digne sull’altra fascia. In mezzo Piqué e Umtiti partono favoriti, ma c’è anche Mascherano che all’occorrenza potrebbe avere un’occasione (anche con il nuovo allenatore El Jefecito pare destinato a giocare come difensore). A centrocampo il punto di domanda è Andrés Iniesta: per adesso è in ritiro con il Barcellona, entro la fine dell’estate potrebbe partire. Anche per questo motivo potrebbe essere destinato alla panchina: in campo a fare il perno centrale dovrebbe comunque essere Sergio Busquets, poi se la giocano Rakitic, Arda Turan e Denis Suarez. Balla la posizione di Munir El Haddadi, tornato dal prestito al Valencia: il giovane della Cantera può giocare come mezzala o come esterno nel tridente offensivo. Da capire se Valverde intenderà iniziare la partita con il tonnellaggio pesante, ovvero con Messi e Neymar a supportare Luis Suarez; a proposito del brasiliano, negli ultimi giorni il Psg si è fatto avanti con un’offerta mostruosa ma per il momento il Barcellona non sembra disposto a trattare, bisognerà vedere più avanti se arriveranno nuove proposte per il brasiliano.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain

Allenatore: Massimiliano Allegri

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Nélson Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Arda Turan; Messi, L. Suarez, Neymar

Allenatore: Ernesto Valverde

