Probabili formazioni/ Milan Bayern Monaco: le ultime novità live (International Champions Cup 2017)

Diretta Milan-Bayern Monaco, Foto Lapresse

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BAYERN MONACO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA' (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017, OGGI) - Quello contro il Bayern Monaco sarà il secondo e ultimo test per il nuovo Milan di Vincenzo Montella in vista dell'andata del preliminare di Europa League contro il Craiova, squadra rumena allenata da Devis Mangia. Non è cominciato nel migliore dei modi l'International Champions Cup per i rossoneri usciti sconfitti dalla sfida contro il Borussia Dortmund, tuttavia non va dimenticato che contro la compagine di Peter Bosz, Montella non ha potuto contare sulla maggior parte dei nuovi acquisti che nel frattempo si sono aggregati al resto del gruppo (stiamo parlando di Bonucci, Biglia, Conti e André Silva) e potrebbero diventare tra i protagonisti dell'incontro con il Bayern Monaco di Ancelotti in programma domani a partire dalle ore 11.35 italiane presso lo stadio "Shenzhen Universiade Sports Centre".

FORMAZIONI MILAN - In particolare Montella è indeciso se riproporre il 4-3-3 oppure passare al 3-5-2 con l'innesto di Bonucci, in ogni caso in porta dovrebbe tornare Donnarumma dopo la prestazione non certo esaltante di Storari, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Musacchio, Bonucci e Zapata; solamente nuovi acquisti nei cinque di centrocampo con Biglia che debutterà con la maglia rossonera e sarà affiancato da Kessié (già all'opera martedì scorso contro il BVB), Conti, Calhanoglu e Ricardo Rodriguez; salvo ripensamenti Bacca (sul piede di partenza, destinazione Lazio nel caso Keita partisse nei prossimi giornI) e André Silva comporranno la coppia d'attacco.

FORMAZIONI BAYERN MONACO - Contro una delle sue ex squadre (con la quale si è tolto davvero grandi soddisfazioni negli anni Duemila) Ancelotti ha intenzione di proporre una formazione molto diversa rispetto a quella che è uscita sconfitta dalla sfida contro l'Arsenal: in porta è confermato l'esperto Starke (ancora ai box Neuer) dietro ai quattro di difesa che saranno Hummels e Alaba al centro affiancati dai terzini Bernat e Gotze; Javi Martinez e Tolisso occuperanno la linea mediana mentre quella dei trequartisti vedrà James Rodriguez, Muller e Ribery coprire le spalle all'unica punta Lewandowski che avrà il compito di finalizzare le varie azioni d'attacco.

ECCO LA FORMAZIONE CHE MONTELLA POTREBBE SCHIERARE:





MILAN (3-5-2): G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Zapata; Conti, Kessié, Biglia, Çalhanoglu, Rodriguez; Bacca, André Silva. Allenatore: Montella.

© Riproduzione Riservata.