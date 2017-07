Probabili formazioni, Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CHIEVO: LE ULTIME NOVITÀ LIVE (AMICHEVOLE) – Alle ore 21:00 di questa sera, in diretta da Trento, il Napoli di Maurizio Sarri affronterà il Chievo. Una sfida decisamente interessante che mette di fronte due squadre di Serie A. Tra l’altro, la compagine clivense allenata da Rolando Maran è sempre stata una bestia nera in campionato per i partenopei, e il risultato non sarà così scontato come potrebbe sembrare. Il club azzurro si trova ancora a Dimaro, per il ritiro al fresco delle montagne del Trentino Alto Adige, ma a breve la permanenza in Sud Tirolo terminerà, per poi spostarsi ancora più a nord, in Austria. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni del match amichevole Napoli-Chievo.

FORMAZIONI NAPOLI – Il Napoli che scenderà in campo questa sera a Trento, dovrebbe essere più o meno lo stesso che si è visto all’opera durante le scorse uscite. Probabile quindi che coach Maurizio Sarri schieri in particolare quei giocatori che di solito rimangono in panchina, per poi effettuare dei cambi durante la ripresa. Il modulo utilizzato sarà il 4-3-3, con Pepe Reina che verrà schierato fra i pali dietro ad una difesa a quattro formata da Maggio nel ruolo di terzino destro, Ghoulam (prossimo al rinnovo), sulla fascia mancina, con in mezzo la coppia di centrali che dovrebbe essere composta da Maksimovic e Koulibaly. Dovrebbe quindi accomodarsi in panchina il neo-acquisto Mario Rui, prelevato negli scorsi giorni dalla Roma, anche se nulla sarà da lasciare al caso. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Jorginho, che sarà spalleggiato da Allan sulla destra, con Zielinski sulla sinistra. Infine l’attacco, dove si dovrebbe vedere il solito falso nueve con Mertens schierato in mezzo al tridente, mentre Insigne agirà largo a sinistra, e Callejon a destra. Attenzione al ballottaggio di uno dei due esterni con il gioiellino ex Bordeaux Ounas, che in queste prime uscite stagionali ha già dato dei segnali molto incoraggianti.

FORMAZIONI CHIEVO – Il club veneto è alla quarta uscita amichevole di questa estate, senza dubbio la più importante dopo aver sfidato due squadri dilettanti e gli svizzeri del Lugano. Difficile capire come mister Maran possa disporre i giocatori in campo, ma cerchiamo di orientarci andando a vedere i calciatori disponibili con l’aggiunta dei nuovi acquisti. Si potrebbe ipotizzare un classico schema 4-4-2 con Seculin a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata dal nuovo difensore centrale Rigione, in coppia in mezzo con Mattia Beni, rientrato dopo il prestito alla Pro Vercelli. Sulle due corsie, invece, spazio ad un’altra novità, il 22enne Jaroszynski, schierato a sinistra, con Cacciatore a destra. A centrocampo, linea mediana affidata ai piedi di Lucas Castro, che stazionerà davanti alla difesa insieme ad un altro neo acquisto, leggasi Gaudino, proveniente dal Bayern Monaco. Larghi agiranno invece Bastien a destra con Garritano a sinistra. Infine l’attacco, formato dalla coppia Inglese, Pucciarelli.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. All: Sarri

CHIEVO (4-4-2): Seculin; Cacciatore, Rigione, Beni, Jaroszynski; Bastien, Lucas Castro, Gaudino, Garritano; Inglese, Pucciarelli. All: Maran.

© Riproduzione Riservata.