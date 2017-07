Probabili formazioni/ Real Madrid Manchester United: quote e ultime novità live (ICC 2017)

Probabili formazioni Real Madrid (Foto: Lapresse)

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER UNITED: QUOTE E ULTIME NOVITA' LIVE (ICC 2017) - Real Madrid-Manchester United si gioca al Levi's Stadium di Santa Clara, negli Stati Uniti, nella notte di domenica 23 luglio 2017. Il calcio d'inizio è previsto per le 23:00 nostrane, che corrispondono alle 14:00 locali. Primo appuntamento nell'International Champions Cup 2017 per il Real Madrid campione d'Europa di Zinedine Zidane, che affronta il Manchester United per un antipasto di quella che sarà la Supercoppa Europea, in programma ad agosto. I Red Devils arrivano invece dalla vittoria statunitense contro i cugini del Manchester City: risultato finale 2-0 con reti di Lukaku e Rashford. Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester United che scenderanno in campo a Santa Clara, con le quote del match.



PRONOSTICO E QUOTE – La partita tra Real Madrid e Manchester United è stata quotata dall'agenzia di scommesse sportive Snai.it. I pronostici sono tutti in favore delle Merengues, la cui vittoria al termine dei 90' regolamentari (segno 1) è data a 1,95 volte la posta in palio. Il pareggio (segno X), invece, vale quanto la vittoria del Manchester United (segno 2), ovvero 3,35. Le indicazioni parlano dunque di un possibile successo degli spagnoli. Le previsioni saranno rispettate?



FORMAZIONI REAL MADRID – Come si schiererà il Real Madrid nella prima uscita dell'estate? Difficile ipotizzarlo, visti i tanti campioni ancora in fase di rodaggio. In porta dovrebbe partire titolare Keylor Navas, con la batteria dei quattro difensori formata da Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. In poche parole: la formazione titolare. A centrocampo c'è curiosità nel vedere all'opera il nuovo arrivato Ceballos, che ha buone chance di ritagliarsi uno spazio accanto a Modric e Toni Kroos. In attacco i tre titolari sono loro: Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo. Bisognerà capire se Zidane avrà intenzione di schierare la BBC dal 1' oppure se far partire i vari Lucas Vazquez, Asensio e Theo Hernandez per poi ricomporre il mosaico a gara in corso.



FORMAZIONI MANCHESTER UNITED – Il Manchester United potrebbe riproporre in linea di massima la formazione che ha superato il Manchester City pochi giorni fa. José Mourinho ha intenzione di schierare diversi big per rispondere colpo su colpo ai campioni del Real Madrid. I Red Devils potrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1, con De Gea tra i pali, difeso da una linea composta da Valencia, Bailly, Lindelof e Darmian. In mezzo al campo dovrebbe trovare spazio Pogba, che sarà affiancato da uno tra Fellaini o Herrera. Mkhitaryan partirà invece in posizione più avanzata assieme a Rashford, Martial e Lukaku ancora nelle vesti di prima e unica punta.

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. All.: Zidane.



MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Bailly, Lindelof, Darmian; Pogba, Herrera; Rashford, Mkhitaryan, Martial; Lukaku. All.: Mourinho.

