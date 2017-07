Probabili formazioni, Matuidi, PSG - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-PSG: QUOTE, LE ULTIME NOVITÀ LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Prosegue l’International Champions Cup 2017. Quest’oggi di scena la sfida fra gli inglesi del Tottenham e i francesi del Paris Saint Germain. Incontro valevole appunto per la ICC 2017, che si terrà in quel dello stadio Citrus Bowl. Si tratta di un impianto da 70 mila posti a sedere con sede ad Orlando, in Florida, dove giocano gli Orlando City, squadra di calcio della Major League Soccer. Il Tottenham è una delle cinque squadre britanniche insieme a Chelsea, United, City e Arsenal, a disputare questo prestigioso torneo estivo, mentre la Francia è rappresentata appunto dai parigini, nonché dal Lione. Andiamo quindi a vedere insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni della sfida Tottenham-PSG, ma prima, uno sguardo alle quote.

TOTTENHAM-PSG: PRONOSTICO E QUOTE – Secondo l’agenzia di scommesse Snai, nella sfida fra i londinesi del Tottenham e i francesi del PSG, sono favoriti questi ultimi, con la vittoria della squadra di Emery quotata a 1.95, mentre un eventuale vittoria degli Spurs pagherebbe 3,20 la nostra puntata. Il segno più alto rimane come al solito l’x, il pareggio, dato a 3.55. Vediamo brevemente anche le quote per il gol, nogol, rispettivamente a 1,40 e 2,55, mentre l’Under paga 2,30, contro l’over dato a 1,47.

FORMAZIONI TOTTENHAM – Il Tottenham è alla prima sfida di questa International Champions Cup, girone americano. Ricordiamo infatti che l’ICC è distribuito in tre parti del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, dove c’è il grosso del gruppo, passando per la Cina, e arrivando fino a Singapore. Difficile capire quale potrebbe essere la formazione della compagine inglese, ma cerchiamo di orientarci tenendo conto degli uomini in rosa, delle disponibilità, e di eventuali nuovi acquisti. L’allenatore argentino-spagnolo Mauricio Pochettino potrebbe schierare l’undici con il suo classico 4-2-3-1, modulo offensivo. In porta stazionerà quindi il solito Hugo Lloris, il capitano della formazione inglese, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro che dovrebbe essere composta da Trippier nel ruolo di terzino destro, con Davies sulla fascia mancina. Ancora infortunato invece Danny Rose, il titolare della corsia sinistra. In mezzo, invece, dovrebbe vedersi la coppia di centrali del Belgio, leggasi Vertonghen e Alderweireld. Passiamo quindi al centrocampo, con la linea mediana composta dal duo Wanyama-Dier, schierati dietro al trequartista, la star Dele Alli. Sulle due corsie d’attacco troveremo invece Eriksen a destra, e Son a sinistra, con in mezzo la punta centrale Harry Kane.

FORMAZIONI PSG – Andiamo quindi a vedere quale potrebbe essere anche la formazione che manderà in campo Unai Emery, per questo secondo incontro valevole per la ICC 2017 dopo il successo sulla Roma ai calci di rigore. Spazio ad un offensivo 4-3-3 con Areola favorito su Trapp per il ruoto di guardiano fra i pali. In difesa, che verrà schierata a quattro, avremo Aurier nel ruolo di terzino destro, anche se non è da escludere la presenza dal primo minuto del nuovo arrivato Dani Alves. Situazione molto simile sulla fascia mancina, dove il neo-acquisto Berchiche, proveniente dalla Real Sociedad, se la giocherà con Kurzawa. In mezzo, capitan Thiago Silva affiancato da Marquinhos. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi del gioiello Rabiot, con Matuidi interno di destra e il nostro Marco Verratti a sinistra. Infine l’attacco da urlo, il tridente composto da Cavani nel ruolo di perno centrale, con Angel Di Maria sulla corsia di destra, e il talentuoso tedesco Draxler sulla fascia mancina.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Davies; Wanyama, Dier; Eriksen, Alli, Son; Ken. All: Pochettino.

PSG (4-3-3): Areola; Aurier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Matuidi, Rabiot, Verratti; Di Maria, Cavani, Draxler. All: Emery

