Renato Sanches (Foto: Lapresse)

RENATO SANCHES AL MILAN? CALCIOMERCATO, I ROSSONERI INSISTONO E RILANCIANO L'OFFERTA - Renato Sanches al Milan, i rossoneri insistono e rilanciano l'offerta. Fassone e Mirabelli sono a lavoro per regalare a Montella un attaccante di livello, ma il Diavolo potrebbe effettuare il colpo a sorpresa in mezzo al campo. Tutti gli indizi portano proprio al mediano portoghese in forza al Bayern Monaco, che da diversi giorni viene accostato con esuberanza al club di via Aldo Rossi. La situazione è piuttosto complicata, ma il Milan si starebbe lentamente avvicinando alle richieste dei tedeschi. Il Bayern ha messo alla porta Renato Sanchez, acquistato soltanto una stagione fa dal Benfica per 35 milioni di euro più 10 di eventuali bonus. I bavaresi sono disposti a trattare ma non certo a svendere il ragazzo classe '97.



Il Milan, secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbe pronto ad accogliere Renato Sanches in prestito oneroso a 8 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Piccoli passi in avanti da parte dei rossoneri, ma la distanza con il Bayern Monaco è ancora piuttosto larga. I tedeschi, per il riscatto, chiedono infatti 35 milioni. Le parti avranno modo e tempo di trattare ancora. Intanto Carlo Ancelotti ha così parlato del proprio giocatore: “Renato Sanches? Per ora sta lavorando per noi, ma sì, sto lavorando per far diventare anche lui tifoso del Milan. Sul suo futuro non ci sono novità “. Secco e mistico Montella: “Renato Sanches è un giovane di grande talento”. Chissà che il tecnico milanista non possa ritrovarselo presto in rosa.

