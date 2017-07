Sampdoria FeralpiSalò/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (amichevole)

Massimo Ferrero, presidente Sampdoria - LaPresse

DIRETTA SAMPDORIA-FERALPISALÒ: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – La Sampdoria tornerà in campo questa sera. A partire dalle ore 17:30 di scena la sfida amichevole contro il Feralpisalò, gara che si giocherà nel centro sportivo di Temù, in Alta Valle Camonica, dove si trovano attualmente i blucerchiati per il ritiro estivo in montagna. L’avversario dei liguri sarò la squadra bresciano di Salò e Lonato del Garda, club che milita nel Girone A della Lega Pro.

Nuova sfida quindi per la squadra di Giampaolo, alla seconda uscita di questa estate 2017. Il primo incontro è stato il match contro il Sellero Novelle dello scorso sabato, gara che è terminata con il netto risultato di 11 a 0 per i blucerchiati. Quella di oggi sarà la penultima delle sfide di Temù, ciclo che si chiuderà mercoledì 26 luglio con l’incontro con la Cremonese delle ore 17:30. Sampdoria che lascerà il ritiro in Valle Camonica il prossimo 29 luglio, fra una settimana, quando la squadra ligure incontrerà allo stadio Briamasco di Trento la prima formazione di un certo prestigio, l’Hellas Verona di Cassano, Pazzini e Cerci, recentemente promossa in Serie A dopo una stagione spumeggiante nella cadetta.

Il 2 agosto, poi, si chiuderà alla grandissima il ciclo di “sgambate” estive con la super sfida contro il Manchester United di José Mourinho, match in programma in quel di Dublino, all’Aviva Stadium, alle ore 19:45. Sarà sicuramente un ultimo fondamentale test per capire le condizioni atletiche della Sampdoria, a pochi giorni dall’inizio della Serie A 2017-2018. E chissà se nella sfida di oggi contro il Feralpisalò ci sarà in campo anche Patrick Schick. Il giovane attaccante della Repubblica Ceca è recentemente rientrato in Liguria dopo che la trattativa con la Juventus è definitivamente saltata, e a tutt’oggi risulta essere quindi un calciatore di proprietà dei blucerchiati.

L’incontro fra la Sampdoria e il Feralpisalò, sfida amichevole in programma a partire dalle ore 17:30 di questa sera, sarà visibile in diretta tv al canale numero 13, Telenord. Per tutti coloro non residenti in Liguria e zone limitrofe, il canale di riferimento sarà il numero 845 del pacchetto Sky (la partita sarà anche data in replica alle ore 21:00 del giorno dopo). L’evento sarà quindi visibile solo agli abbonati alla tv satellitare, a meno che appunto non abitiate nella regione ligure. Tutti gli altri potranno seguire aggiornamenti dell’incontro attraverso i social network delle due società, in particolare le pagine ufficiali Facebook e Twitter di Sampdoria e Feralpi.

