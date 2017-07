Sassuolo Real Vicenza/ Info streaming video e diretta tv, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sassuolo Real Vicenza

DIRETTA SASSUOLO REAL VICENZA, INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE. Sassuolo-Real Vicenza, sabato 22 luglio 2017 alle ore 18.00, sarà una sfida amichevole relativa alla preparazione precampionato delle due squadre che si affronteranno sul campo di Vipiteno, dove i neroverdi stanno affrontando il loro ritiro. Una stagione di grande rinnovamento per il Sassuolo che ha detto addio all'artefice dei successi degli ultimi anni, dalla storica promozione in Serie A alla prima salvezza, fino ad arrivare al sesto posto del 2016 e la qualificazione alla fase a gironi di Europa League.

Eusebio Di Francesco è andato ad allenare la Roma, portando con sé due pilastri della squadra emiliana come il centrocampista Pellegrini e l'attaccante Defrel. Nonostante questo, il Sassuolo ha deciso di ripartire con programmi ambiziosi, con il patron Squinzi che ha affermato di voler vedere un giorno la squadra giocare in Champions League.

Il nuovo tecnico è Cristian Bucchi, per la prima volta alle prese da allenatore con la ribalta della massima serie dopo le esperienze vissute con la Maceratese in Lega Pro ed il Perugia in Serie B. Il Real Vicenza è una formazione che si è spinta fino in Lega Pro in anni recenti, ma ha poi deciso di dedicarsi esclusivamente al settore giovanile nelle ultime due stagioni. In questa estate il club ha messo insieme una rosa di elementi senza contratto e sta portando avanti un tour di amichevoli che potrebbe portare alla sottoscrizione di accordi per calciatori disoccupati. Prima di questa sfida contro il Real Vicenza, il Sassuolo ha affrontato sempre sul campo di Vipiteno i dilettanti della Rappresentativa Val Isarco.

Una prima sgambata stagionale buona per mettere i primi minuti nelle gambe ma di certo priva di spessore agonistico, visto che i dilettanti della Val Isarco non potevano certo competere con la forza della formazione di Bucchi. Che si è imposta andando a segno per ventuno volte: già in grande spolvero l'attaccante Falcinelli, che è riuscito a mettersi in luce l'anno scorso in prestito con la maglia del Crotone, trascinato a suon di gol alla salvezza.

Falcinelli ha realizzato sei gol contro la Rappresentativa Val Isarco e potrebbe rappresentare un valore aggiunto per i neroverdi ora che Defrel ha lasciato la squadra per trasferirsi a Roma, sponda giallorossa. Nonostante sia stato segnalato in molte trattative come uomo mercato (soprattutto la Lazio avrebbe espresso interesse nei suoi confronti), vista la carenza di punte il Sassuolo potrebbe ripartire proprio da Falcinelli, atteso protagonista nell'amichevole contro il Real Vicenza.

Anche altri elementi protagonisti nell'ultimo campionato di Serie A con la maglia del Sassuolo, come l'esterno offensivo Politano e Mazzitelli, si sono ben distinti andando a segno contro la Rappresentativa Val Isarco e Bucchi li utilizzerà anche nell'undici titolare contro il Real Vicenza, per migliorare il più possibile la condizione fisica.

Essendo il Real Vicenza una realtà prettamente dilettantistica, per altro come detto amalgamata espressamente per questo tour estivo di amichevoli, l'amichevole di sabato pomeriggio non sarà quotata dalle principali agenzie di scommesse, visto il divario tecnico con un Sassuolo che sta comunque scaldando i motori in vista di una stagione agonistica che si prospetta particolarmente intensa.

Non ci sarà diretta tv o diretta streaming video per Sassuolo-Real Vicenza, sabato 22 luglio 2017 alle ore 18.00, ma sul sito ufficiale del club emiliano, sassuolcalcio.it, saranno pubblicati aggiornamenti e a fine partita un resoconto dell'amichevole.

