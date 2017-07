Tour de France 2017/ Diretta streaming video e tv, percorso, orario e vincitore (20^ tappa cronometro, oggi)

Diretta 20^ tappa Tour de France 2017 (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO,ORARIO E VINCITORE (20^ TAPPA CRONOMETRO MARSIGLIA, OGGI) – Ultima prova impegnativa per il Tour de France 2017 prima della passerella finale degli Champs Elyeès, ovvero la tanto attesa 20^ tappa a cronometro individuale a Marsiglia, dove gli uomini classifica, specialisti o meno, si giocheranno di fatto il tutto per tutto, prima dello champagne parigino. In attesa di scoprire cosa il cronometro ci driadi questa prova oltre che del vincitore finale andiamo a vedere nel dettaglio il percorso della frazione cronometrata in programma per oggi sabato 22 luglio 2017. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL TOUR DE FRANCE (2017 (da raiplay.it)

Come da programma per ogni prova cronometrata di una grande giro, il tracciato previsto per oggi al Tour de france sarà prettamente pianeggiante e il più possibile alienare intorno alla città di Marsiglia in una specie di circuito che misurerà 22.5 km tra arrivo a traguardo finale e che si snoderà soprattutto sulla costiera della città della regione francese del Bouches du Rhone, offrendo al pubblico un bellissimo scenario alla prova dei propri beniamini. Come al solito per questo genere di prove sarà l’ultimo corridore nella graduatoria genere il primo a partite: il via sarà dato alle ore 13.45 e di seguito partiranno tutti i ciclisti presenti seguendo l’ordine inverso della classifica del Tour de France 2017, l’uno intervallato dall’altro di appena 1 minuto.

Questo vuol dire che i protagonisti più attesi, gli uomini classifica saranno quindi gli ultimi a partire e a dare spettacolo in un crescendo controllato dal cronometro davvero entusiasmante: ricordiamo poi che gli ultimi 10 partiranno con un maggiore distacco l’uno dall’altro. Vediamo ora il percorso affatto semplice da interpretare e che prevede due punti intermedi di controllo cronometrico. Il tracciato pare privo di difficoltà ma solo fino al 10 km dove è atteso il primo rilevamento del Palais du Pharo, ma da qui la bagarre si scatenerà. Di seguito infatti il percorso va in salita e a tratti registra una pendenza di 12-13% fino al secondo rilevamento cronometrico del Notre Dame de la Garde: di qui una nuova discesa tecnica fino al traguardo finale.

Per seguire questa tappa fondamentale del Tour de France 2017 in diretta tv, come al solito ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà alle ore 14.10 sul canale tematico con una lunga anteprima (a tappa non ancora iniziata), poi ecco dalle ore 14.55 la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello (dalle 15.30 solo su Rai Tre), con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle.

Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 13.45 (al momento della partenza), al termine della frazione ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook (Le Tour de France) e il profilo Twitter (@LeTour).

