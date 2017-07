VIDEO/ Arsenal Chelsea (0-3), highlights e gol della partita: Willian, poi doppietta Batshuayi (Amichevole)

Video gol Arsenal-Chelsea: Willian e doppietta Batshuayi (Foto: LaPresse)

VIDEO ARSENAL CHELSEA (RISULTATO FINALE 0-3) HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE). WILLIAN, POI DOPPIETTA BATSHUAYI - Esordio per Arsenal e Chelsea nell'International Champions Cup. Il derby londinese prometteva spettacolo e lo ha offerto in campo. Inizia subito forte il Chelsea conquistando due corner consecutivi. La grande occasione capita sui piedi di Willian che si invola da solo verso Ospina ma calcia fuori. Risponde l'Arsenal con Ramsey che in estirada per poco non trova la rete. Al 30' Ospina abbatte Pedro in uscita, lo spagnolo è costretto ad abbandonare il rettangolo verde. Nel finale di primo tempo il Chelsea travolge letteralmente l'Arsenal. Willian apre le danze con un gran tiro da fuori area che colpisce il palo interno e poi si insacca. Un minuto dopo arriva il raddoppio. Staffilata bellissima di Batshuayi da fuori area, Ospina può solo guardare. Uno-due micidiale che spezza le gambe all'Arsenal.

Nella ripresa ancora Batshuayi castiga i gunners. Un'altra staffilata da fuori area che si insacca sotto la traversa e fa secco Ospina. Doppietta personale che chiude praticamente la partita. L'Arsenal prova a siglare il gol della bandiera ma non ci riesce. Il Chelsea ha dominato il match sfoderando una prestazione di grande livello. Il vero mattatore del match è stato Batshuayi autore di una pregevole doppietta. Delude l'Arsenal incapace di costruire azioni di rilievo e traballante in difesa. Per Antonio Conte arrivano ottime indicazioni dai suoi. Il nuovo acquisto Alvaro Morata non ha esordito, Batshuayi gli ha dato il "benvenuto" con due reti.

